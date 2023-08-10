"Полюють на техніку": під Бахмутом уперше помітили комплекси РФ "Вихрь", — Жорін

За словами майора ЗСУ, противник намагається вибирати ті ділянки фронту, де їх потім не дістануть українські військові. Атака проводиться на дистанції.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку почали використовувати комплекси "Вихрь" або якусь їхню сучасну альтернативу. Про це заявив майор ЗСУ Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у своєму Telegram-каналі 10 серпня.

За його словами, російське озброєння, яке помітили українські військові, були помічені на вертольотах ЗС РФ. У такий спосіб вони сподіваються на те, що зможуть зупинити українське просування в районі Бахмута.

"Так вони почали полювати на нашу техніку, щоб уражати її на дистанції — там, де ми їх не можемо дістати", — йдеться в повідомленні.

РФ почала атакувати позиції українських військових із ПТРК "Вихрь" Фото: Скриншот

Протитанковий комплекс 9К121 "Вихрь": що відомо

Це авіаційний протитанковий ракетний комплекс "Вихрь", який необхідний для ураження броньованої техніки різного типу. Його розробка розпочалася в РФ ще 1980 року, а 1992 року прийняли на озброєння.

Комплекс може вести стрільбу поодинокими ракетами і залпом із двох ракет. Висока швидкість озброєння, яка досягає 610 м/c, сприяє зниженню вразливості вертольота під час атаки.

Бахмутський напрямок: ситуація на фронті

Збройні сили України продовжують контрнаступ одразу на кількох ділянках фронту, серед яких Бахмутський, Мелітопольський і Бердянський напрямки.

У районі міста Бахмут бійці Сил оборони продовжують просуватися вперед, поки росіяни намагаються атакувати у відповідь. ЗС РФ хотіли контратакувати в околицях Кліщіївки та в районі на північний схід від Дружби, однак повернутися на втрачені позиції їм не вдалося.

Нагадаємо, 10 серпня українцям розповіли, до чого призведе швидкий темп контрнаступу ЗСУ. Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що у людей від самого початку були перебільшені очікування, що і призвело до розмов про "повільний темп". Якщо все робити швидко і необдумано, втрати українських військ будуть колосальними.