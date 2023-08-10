"Більше жертв": українцям розповіли, до чого призведе швидкий темп контрнаступу ЗСУ

За словами директора благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, у людей перебільшені очікування від просування українських військ на полі бою, тому і з'являються "розчарування" від контрнаступу.

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Контрнаступ Збройних сил триває, проте декому могло здатися, що його темп повільний. Директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що за іншого сценарію українські втрати були б колосальними. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" 10 серпня.

За його словами, якщо українці не будуть самі для себе визначати темпи контрнаступу, тоді й проблем із ним у суспільстві виникати не повинно. Народ має усвідомити, що йдеться про життя людей, які борються на полі бою з російськими окупантами і надто швидке просування може призвести до великих втрат.

Крім того, реакція українців може бути пов'язана з перегрітими очікуваннями, однак у цьому немає нічого надприродного.

"Так і є, на жаль. Треба пояснювати, говорити людям, потрібно просто нормально комунікувати. Я колись казав, що для того, щоб потім не червоніти, потрібно не обманювати", — йдеться в повідомленні.

Тарас Чмут окремо наголосив, що якщо українці мають на меті звільняти Україну і вони це роблять — тоді вони молодці. Також питання зі швидкістю можуть бути в тому випадку, якщо стоїть перед військовими певне завдання. Наприклад, просунутися вперед за день на кілометр. В інших випадках не потрібно визначати в себе в голові необхідні темпи.

"Це завдання завжди чогось варте. Насамперед людей. Відповідно, хочемо швидко — буде більше жертв, у рази", — підсумував Тарас Чмут.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що ЗС РФ на півдні почали "ховатися" від ударів ЗСУ серед мирного населення. На думку Оперативного командування "Південь", такі дії противника значно ускладнюють роботу Сил оборони.