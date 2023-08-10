Австралія стане полігоном для випробування американських гіперзвукових ракет: що є в арсеналі США

США можуть розгорнути для випробування кілька типів ракет, зокрема AGM-183A і AGM-182A повітряного базування. Під питанням проєкт HCSW, робота над яким тимчасово зупинена.

Пентагон розглядає можливість використання Австралії як потенційного полігону для випробувань своєї сучасної гіперзвукової та високоточної зброї великої дальності. Це міркування виникає в рамках стратегічного альянсу, відомого як AUKUS. Про те, яке гіперзвукове озброєння мають намір випробовувати американці йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Міністр армії США Крістіна Вормут у зв'язку з цим наголосила на широті територіальних просторів Австралії як на одному з ключових чинників вибору цієї території. Крім того, міністр наголосила на важливості ролі Австралії в альянсі AUKUS, що виходить за рамки простої фінансової підтримки.

Автори публікації зазначають, що проєкт AUKUS розглядають як відповідь на зростаючу військову присутність і вплив Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Союз спрямований на зміцнення безпеки в регіоні та підтримання балансу сил.

Які ракети можуть випробовувати США

Наразі у США розробляють кілька видів гіперзвукової зброї, зокрема AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) і Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

AGM-183A ARRW — це гіперзвукова ракета повітряного базування, яка може бути запущена бомбардувальником B-52. Розробники стверджують, що ракета здатна рухатися зі швидкістю 5 Махів і вище (1 650-1 980 м/с) і уражати цілі на великих відстанях.

Ракета пройшла успішне випробування в травні 2022 року, пролетівши близько 1600 км над морським ракетним полігоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанському узбережжі США.

HCSW — ще одна гіперзвукова ракета, яка призначена для запуску з літака B-52. Вона також може рухатися зі швидкістю 5 Махів і вище і призначена для завдавання дальніх ударів по об'єктах противника. Однак надійшла інформація, що після невдалих запусків, робота над проєктом припинена.

Ракета HAWC являє собою гіперзвукову крилату ракету повітряного базування з гіперзвуковим прямоточним двигуном, яка призначена для запуску з літаків тактичної авіації F-15EX і F-35A/C. Відомо, що під час випробувань ракета піднялася на висоту 20 км і зі швидкістю в 5 Махів подолала відстань понад 400 км.

HACM - спільний проєкт DARPA і Lockheed Martin, у результаті якого створено ракету AGM-182A. Під час останніх випробувань ракета повітряного базування розвинула середню швидкість — 5 Махів на висоті понад 18 км, і подолала при цьому відстань понад 560 км. Розробники заявили, що ракета продемонструвала "поліпшені характеристики та можливості".

Крім ракет американські інженери працюють над створенням гіперзвукового літака, однак цей проєкт перебуває поки що на стадії випробування.

Нагадаємо, у США розробили план створення гіперзвукової авіаційної наступальної системи протикорабельної оборони HALO. Ракета повітряного базування розробляється для винищувачів ВМС США F/A-18E/F Super Hornet і призначена для ураження надводних цілей.