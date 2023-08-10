Чинять психологічний тиск: "вагнерівці" імітують прибуття на польський кордон, — ЦНС

Близько 250 найманців з ПВК "Вагнер" здійснювали маневри вздовж білорусько-польського кордону, розповіли у підпіллі.

Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" намагаються чинити психологічний тиск та імітують прибуття на кордон з Польщею. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Терористи з ПВК "Вагнер" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі", — йшлося в повідомленні.

З посиланням на місцеве підпілля ЦНС зазначив, що близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж білорусько-польського кордону. У Центрі переконані, що цими діями найманці намагалися розтягнути польські війська.

"Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації", — додали в Центрі.

Нагадаємо, 8 серпня у ЦНС припустили, що РФ може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи. Мета якої полягає в тому, аби змусити країни ЄС зменшити підтримку України.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 серпня йшлося про те, що, ймовірно, угода в межах якої бійці ПВК "Вагнер" опинилися на території Республіки Білорусь зірвалася. Російське інсайдерське джерело розповіло про перший етап виходу найманців із Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації. Переміщення здійснюється групами по 500-600 осіб.

8 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Білорусі перебувають 6,5 тисячі представників ПВК "Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву. Для них створюють новий табір поблизу населеного пункту Зябровка. Це може свідчити про наміри застосувати їх для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.