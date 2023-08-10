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"Мріяв звільнити Крим": на війні загинув засновник "Мегамаршу у вишиванках" Бабинський

Володимир Пєнов
Фото: Соцмережi | Андрій Бабинський загинув на Запорізькому напрямку

За даними організації, Андрій Бабинський загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця Запорізької області від ворожого обстрілу касетними боєприпасами.

На передовій загинув Андрій Бабинський, засновник знаменитої акції "Мегамарш у вишиванках". Інформація про це з'явилася на Facebook-сторінці "Мегамаршу" 10 серпня.

Повідомляється, що Андрій Бабинський загинув унаслідок артилерійського обстрілу з використанням касетних боєприпасів російською стороною. Бабинський був бойовим медиком 80-ї ОДШБр.

"8 серпня 2023 року в бою за Україну, захищаючи її свободу і незалежність ціною власного життя, старший солдат Андрій Бабинський героїчно загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району Запорізької області, від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами", — сказано в повідомленні.

Бойовий шлях Андрія Бабинського

З моменту початку широкомасштабної агресії з боку Росії Андрій Бабинський брав активну участь у захисті України, розпочавши свій шлях у складі 97-го батальйону 107-ї бригади Сил територіальної оборони, де він навчився і став бойовим медиком.

Він воював у Харківській області та під Бахмутом. Влітку 2023 року він перебазувався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Влітку 2023 року перевівся у 80-ту ОДШБр, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Мріяв звільнити Крим", — ідеться в повідомленні.

Організація "Мегамарш у вишиванках" наголосила, що Андрій Бабинський був не тільки пристрасним захисником, а й видатною особистістю. Він зробив величезний внесок у розвиток акції, що розпочалася як невеличкий захід у 2008 році та виросла до масштабної події, яка має значення не тільки на рівні країни, а й за її межами.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що можливими жертвами російського удару по Запоріжжю могли бути дві дівчини-співачки.

Раніше, 8 серпня, повідомлялося, що на фронті загинув Андрій Веремієнко, захисник України зі складу штурмового батальйону "Айдар".