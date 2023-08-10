"Мріяв звільнити Крим": на війні загинув засновник "Мегамаршу у вишиванках" Бабинський

За даними організації, Андрій Бабинський загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця Запорізької області від ворожого обстрілу касетними боєприпасами.

На передовій загинув Андрій Бабинський, засновник знаменитої акції "Мегамарш у вишиванках". Інформація про це з'явилася на Facebook-сторінці "Мегамаршу" 10 серпня.

Повідомляється, що Андрій Бабинський загинув унаслідок артилерійського обстрілу з використанням касетних боєприпасів російською стороною. Бабинський був бойовим медиком 80-ї ОДШБр.

"8 серпня 2023 року в бою за Україну, захищаючи її свободу і незалежність ціною власного життя, старший солдат Андрій Бабинський героїчно загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району Запорізької області, від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами", — сказано в повідомленні.

Бойовий шлях Андрія Бабинського

З моменту початку широкомасштабної агресії з боку Росії Андрій Бабинський брав активну участь у захисті України, розпочавши свій шлях у складі 97-го батальйону 107-ї бригади Сил територіальної оборони, де він навчився і став бойовим медиком.

Він воював у Харківській області та під Бахмутом. Влітку 2023 року він перебазувався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Влітку 2023 року перевівся у 80-ту ОДШБр, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Мріяв звільнити Крим", — ідеться в повідомленні.

Організація "Мегамарш у вишиванках" наголосила, що Андрій Бабинський був не тільки пристрасним захисником, а й видатною особистістю. Він зробив величезний внесок у розвиток акції, що розпочалася як невеличкий захід у 2008 році та виросла до масштабної події, яка має значення не тільки на рівні країни, а й за її межами.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що можливими жертвами російського удару по Запоріжжю могли бути дві дівчини-співачки.

Раніше, 8 серпня, повідомлялося, що на фронті загинув Андрій Веремієнко, захисник України зі складу штурмового батальйону "Айдар".