"Є чому повчитись": ЗСУ виявили РСЗВ "Град", яку росіяни замаскували під вантажівку (фото)

Підрозділи ЗС РФ навчились маскувати РСЗВ "Град": аеророзвідники ЗСУ виявили установку, коли вона була готова до пострілу.

Бійці Сил оборони України вистежили російський РСЗВ "Град" — противник замаскував комплекс під буденну військову вантажівку. Українські захисники застерегли, що ворог вчиться маскуватися, тому слід бути пильними. Про це розповів користувач Twitter з ніком "Зовнішній пілот".

Автор допису опублікував дві світлини. На першій — звичайна російська військова вантажівка — тентований тривісний КамАЗ. На другій, вірогідно, ця ж вантажівка, яка виявляється РСЗВ "Град" на шасі КамАЗ-5350.

КамАЗ армії РФ, який виявили аеророзвідники ЗСУ - Twitter Фото: Twitter КамАЗ перетворився в РСЗВ "Град" - Twitter Фото: Twitter

Вказується, що на світлинах — спроба маскування, про що потрібно пам'ятати. Зокрема, аеророзвідник ЗСУ може побачити звичайну машину, але вона "за декілька рухів" перетворюється у систему залпового вогню. Отже, пише автор, ніби й немає нічого нового, але "ворог хоче жити і маскується, як може". І підсумував: "Є чому повчитися".

На завершення — заклик до побратимів використовувати фото і мати на увазі: "тентовані КамАЗи не є неважливими цілями".

Дописувачі поцікавились, чи вдалось знешкодити установку — адже її все ж розпізнали. Автор вказав, що "Град" — "тимчасово живий".

На порталі "Мілітарний" зазначили, що вантажівка КамАЗ та РСЗВ "Град" на шасі КамАЗ-5350 мало чим відрізняються, якщо прикрити артилерійську частину тентом. Саме тому установку засікли, припускають, лише тоді, коли вона вже прибула на позиції. Її екіпаж швидко згорнув тент, перевів пускові у бойове положення і був готовий вдарити у напрямку Сил оборони.

Також у матеріалі вказують, в чому ж саме проблема такого маскування. Зокрема, переважна більшість "Градів" виконано на шасі "Урал", а на шасі КамАЗ досить небагато. Тому, коли аеророзвідники бачать КамАЗ, то не очікують, що це замаскована артустановка.

РСЗВ "Град" на шасі КамАЗ-5350 Фото: АрміяInform РСЗВ "Град" на шасі "Урал" Фото: Вікіпедія

Згідно з даними розслідувачів проєкту Oryx, Росія позбулась "Градів" у чотири рази більше, ніж Україна: ЗС РФ за 18 місяців війни втратили близько 160 шт. РСЗВ "Град", ЗСУ — близько 40 шт.

Нагадуємо, 10 серпня ЗМІ писали, що Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 500 км і допоможуть зруйнувати логістику ворога.