Небезпечний гібрид: ЗС РФ застосували на півдні РСЗВ А-22 від десантних кораблів "Зубр" (фото)

Корабельну установку МС-227 на 22 труби розмістили на шасі МТ-ЛБ. Експерти зазначили, що за всієї своєї архаїчності система вельми небезпечна, оскільки 140-мм запальні або осколково-фугасні реактивні снаряди можуть бити на відстань від 4,5 до 9 км.

Російські військові під час бойових дій на Херсонському напрямку застосували комбіновану систему, яка являє собою корабельну РСЗВ А-22, встановлену на шасі гусеничного транспортера МТ-ЛБ. Про новий гібрид російських окупантів розповіли оглядачі польського видання Defence 24.

Автори публікації пишуть, що український плацдарм на лівому березі річки Конка був обстріляний ракетами калібру 140 мм із багатоствольної пускової установки А-22, яка використовується, зокрема, на російському десантному кораблі проєкту 12322 "Зубр".

Зазначається, що ці ракети мають значно більшу вогневу міць порівняно зі звичайними ракетами калібру 122 мм або меншими ракетами калібру 57/70 мм, які також розміщуються на МТ-ЛБ. При цьому дальність польоту реактивного снаряда за сучасними мірками невелика — 4,5 км при використанні штатного боєприпасу і 9,5 км — для поліпшеного.

Пускові установки МС-227 у носовій частині десантного корабля "Зубр"

"Пускова установка має 22 снаряди, тому вогнева міць таких машин значна, але при використанні звичайних боєприпасів боєкомплект дуже малий", — пишуть оглядачі.

Водночас експерти відзначили мобільність таких установок, враховуючи ходові характеристики МТ-ЛБ. Бронемашина оснащена силовою установкою у вигляді восьмициліндрового дизеля ЯМЗ 238 потужністю 240 к. с. Це дає їй змогу розвивати максимальну швидкість 61 км/год дорогою з твердим покриттям, 30 км/год бездоріжжям і 4-5 км/год під час подолання водних перешкод вплав.

Чим небезпечні РСЗВ А-22

Що стосується корабельних систем А-22, то оглядачі Defence Express вважають, що за всієї архаїчності, це досить небезпечна зброя. Установка складається з двох висувних пускових установок МС-227 на 22 труби кожна. Габарити установки, очевидно, дозволили встановити її на бронетранспортер, оскільки вони відносно невеликі: 2 125 мм завдовжки, 1 735 мм завширшки і 2 200 мм заввишки. При цьому маса у неї теж не найбільша — 1 430 кг без боєзапасу і 1 700 кг у зарядженому стані у всіх 22 трубах.

Установка МС-227 від системи А-22

Установка може вести вогонь запальними реактивними снарядами ЗЖ-45 з боєголовкою масою 4,8 кг. Крім того РСЗВ може використовувати два типи осколково-фугасних реактивних снарядів:

ОФ-45 масою 27,5 кг з дальністю стрільби 4,5 км;

ОФД-45 масою 42,5 кг із дальністю стрільби до 9 км.

Боєприпаси до А-22

Також експерти звернули увагу, що залишається відкритим питання — скільки таких небезпечних гібридів є на озброєнні окупантів. Адже Військово-морський флот РФ має в розпорядженні два десантні кораблі проєкту "Зубр", два не були добудовані, а три кораблі були утилізовані. Тому кількість установок А-22, які базувалися на "Зубрах" і були на зберіганні, може бути обмеженою.

Це не перший винахід окупантів із застосуванням бронетранспортера МТ-ЛБ. Раніше росіяни в кустарних умовах встановили на шасі цієї машини 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". І хоча це досить давня зброя, гармата здатна бронебійним снарядом 3БМ23 пробити до 225 мм сталі на відстані 1000 метрів.