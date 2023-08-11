"Є обмеження": експерт розповів про можливу дальність ракет Taurus, які отримає Україна (відео)

Постачальники накладають обмеження щодо дальності ракет, які передають Києву, розповів аналітик.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що Німеччина обмежить дальність крилатих далекобійних ракет Taurus, які передасть України, з 500 до 300 кілометрів. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Німецька ракета Taurus, можу на 100% говорити про те, що вона матиме дальність до 300 км", — сказав Сергій Згурець.

Саме такі обмеження накладаються постачальниками ракет до України. Він зазначив, що оригінальна далекобійна крилата ракета Taurus повинна уражати ціні на відстані 500 кілометрів. Ракета Storm Shadow також може здійснювати враження цілей на відстані до 500 кілометрів, проте нині є певні обмеження щодо дальності ракет, які отримує Україна.

Зі слів аналітика, українські військові зможуть покривати ці дистанції, якщо поєднати дальності обох ракет, літака Су-24, та використовуючи мобільний потенціал платформи. Він додав, що передача Німеччиною ракет Taurus збільшить кількість ракет в українському арсеналі.

Ракети Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 є підзвуковою авіаційною оперативно-тактичною крилатою ракетою великої дальності класу "повітря-поверхня", яка призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить майже 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг. Швидкість польоту ракети — 0.6-0.95 М.

Німеччина, 10 серпня стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини, імовірно, змінив свою негативну позицію щодо поставок крилатих далекобійних ракет Taurus в Україну. Зокрема, влада Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus в найближчі місяці. Проте міністр оборони Борис Пісторіус пропонує обмежити функціональність ракети Taurus до класу "повітря-поверхня" ("повітря-земля"), щоб унеможливити її використання по території Росії. Федеральний канцлер Олаф Шольц запропонував внести відповідні технічні зміни.

9 серпня речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат пояснив, як далекобійні німецько-шведські ракети Taurus посилять оборонні можливості України.