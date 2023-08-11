"Влаштували пекло ударним бомбером": ЗСУ знищили техніку РФ, начинену гарматами (відео)

Для знищення ворожої техніки українські захисники використали безпілотник, скинувши вибухівку.

На Сватівському напрямку на Луганщині росіяни втратили БМП з боєприпасами. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що по ворожій техніці влучно відпрацювали бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Вони виявили БМП, яку окупанти сховали в посадці на Сватівському напрямку, і вдарили по ній безпілотником.

"Воїни виявили ворожу БМП, начинену гарматами та протитанковими ракетами, на Сватівському напрямку. Далі — майстерно спрацювали безпілотним бомбером "Армії дронів", — повідомив міністр.

Він додав, що безпілотник одним скидом знищив техніку росіян на 100 тисяч доларів і подякував військовим за роботу.

Нагадаємо, що ЗСУ на Запоріжжі застосовують неочікувану для ЗС РФ тактику. Вони не штурмують в лоб позиції, а заходять з флангів, нівелюючи першу лінію оборони окупантів.

Раніше повідомлялося, що серед російських окупантів після повномасштабного вторгнення РФ до України зросла кількість самогубств.