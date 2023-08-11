"Знаємо їхні слабкі місця": у ЗСУ запевнили, що контролюють ситуацію під Куп'янськом (відео)

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, за останню добу противник обстріляв українські позиції з артилерії 502 рази. Також активно використовується авіація, але Сили оборони стримують їхні атаки.

Російські окупанти продовжують свої спроби наступу на Куп'янському напрямку, де мають на меті вийти безпосередньо до міста. Там зберігається складна ситуація. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 11 серпня.

За його словами, українські військові контролюють ситуацію і не дають росіянам прорватися. У цей час війська противника намагаються атакувати позиції ЗСУ за допомогою всіх видів артилерії, яка у них є в наявності. За минулу добу було щонайменше п'ять повноцінних спроб прорвати оборону.

"502 рази обстрілювали нас усіма видами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Продовжують на цьому напрямку активніше використовувати авіацію — 15 авіаударів завдали", — ідеться в повідомленні.

При цьому, спроби ЗС РФ наступати на Куп'янському напрямку закінчуються для них колосальними втратами. ЗСУ під час відбиття атак ліквідували 21 окупанта. 91 отримав поранення, а ще двоє потрапили в український полон.

Крім людського ресурсу, зафіксовано втрати серед противника і в техніці. Зокрема, йдеться про 2 танки і 3 гармати.

"Ситуація, звісно, важка, враховуючи потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили і склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця" , — підкреслив спікер.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що у WSJ розповіли про успіхи наступу українських військових. ЗСУ повернулися до тактики невеликих підрозділів, яка допомогла їм звільнити значну кількість територій у минулому. В якостi прикладу журналісти наводять батальйон "Скала", який налічує 170 бійців і веде наступ у районі селища Работине.