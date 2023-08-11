"Окупантам не місце на нашій землі": Зеленський показав роботу бригади "Запорізька Січ" (відео)

РЗСВ БМ-21 "Град" разом із боєкомплектом всередині, як повідомляють у соцмережі, знищили касетними снарядами.

Бійці 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" успішно знищили ворожу техніку. Відео результату роботи опублікував президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. Наступ Сил оборони на російські позиції й надалі триває.

"Слава всім, хто захищає Україну! Слава Україні!" – заявив керівник держави.

Журналіст Юрій Бутусов у Telegram повідомив район ураження окупантів. У його поділенні сказано про те, що поблизу Ясинуватої підрозділом аеророзвідки Shadow зафіксували дві системи РСЗВ БМ-21 "Град", що активно працювали по наших позиціях.

Після оперативної передачі координат артилеристами було завдано прицільних ударів. З його слів, одна система повністю знищена, друга пошкоджена.

У Telegram-каналі "Бавовна" повідомили, що відбувся розрив БМ-21 "Град" разом із боєкомплектом всередині. В дії наче було видно касетні боєприпаси.

Нагадаємо, 11 серпня ЗСУ одним дроном знищили новітній російський танк Т-90М "Прорыв". Як розповіли українські захисники, сучасна російська техніка не витримала удару FPV-дрона і загорілася.

Також 9 серпня FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Безпілотник потрапив під вплив "глушилки" російських загарбників, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до мети. Внаслідок цього дрон-камікадзе успішно пройшов зону дії ворожої системи радіоелектронної боротьби й вийшов на свою ціль — бойову машину піхоти окупантів.