Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку на роботі

Роботодавець не несе відповідальність за відмову працівника отримувати повістку. В такому випадку потрібно скласти акт, який засвідчує відмову, та повідомити ТЦК, розповіли юристи.

Українські військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі, зокрема через роботодавців можуть здійснювати оповіщення про виклик до ТЦК та СП. Про це розповіла адвокатеса Марина Бекало в коментарі ТСН.

Таким чином представник військкомату приносить повістку на підприємство, де зобов'язує керівника видати її військовозобов'язаному. У такому випадку роботодавець повинен:

видати наказ (розпорядження) щодо оповіщення про виклик до ТЦК та СП, повідомити військовозобов'язаного працівника під особистий підпис і направити копію такого наказу (розпорядження) до ТЦК та СП протягом трьох днів;

вручити повістку про виклик військовозобов'язаному працівникові;

письмово сповістити ТЦК та СП, якщо працівник відсутній;

контролювати прибуття військовозобов'язаного працівника до ТЦК та СП.

Роботодавець не несе відповідальності, якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК та СП без поважних причин. Якщо працівник відмовився підписувати наказ щодо оповіщення про виклик і повістку, то роботодавець повинен скласти акт, який засвідчує відмову працівника від підпису.

"Повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою. За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн. згідно зі ст. 210-1 КУпАП", — розповіла Марина Бекало.

З її слів, складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає військовозобов’язаного не придатним до служби. Адже ТЦК та СП не може призвати військовозобов'язаного, поки ВЛК не визнає його придатним до військової служби.

"Для утворення складу кримінального правопорушення має бути висновок ВЛК про придатність військовозобов’язаного до служби й документально підтверджений факт неприбуття його до ТЦК і СП за повісткою на відправлення на військову службу без поважних причин", — пояснила вона.

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що при відмові працівника отримувати повістку, роботодавець повинен скласти акт та повідомити ТЦК про це. Надалі ТЦК може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку або умови мобілізації.

"Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними. До відповідальності притягають за ухилення від мобілізації, а не за отримання повістки", — додав адвокат.

Нагадаємо, юрист Сергій Пройдак пояснив, чи дає відстрочку від призову студентам здобуття другої або третьої вищої освіти. Студентів, які навчаються на денній або дуальній формі, не можуть мобілізувати.

Нещодавно Фокус писав про чотири хвилі мобілізації, під час кожної повістки отримують лише певні категорії військовозобов'язаних. Проте під час четвертої призивати будуть усіх чоловіків.