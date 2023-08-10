Мобілізація в Україні: які існують хвилі призову і кого можуть забрати в армію

Загалом існує чотири хвилі мобілізації і під час дії кожної повістки мають видаватися лише певній категорії громадян. Під час четвертої — призиваються абсолютно всі чоловіки.

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В Україні вже майже півтора року діє воєнний стан, у зв'язку з яким проводиться і загальна мобілізація. Українцям розповіли, скільки всього має бути хвиль призову в армію, передає 24 канал.

Чоловікам призовного віку від 18 до 60 років можуть вручити повістку до 18 листопада. Саме до цього моменту діятимуть вище описані заходи, після чого президент України Володимир Зеленський знову їх продовжить, якщо не закінчиться війна.

Хвилі мобілізації: що відомо

Загалом існує чотири хвилі мобілізації, серед яких:

перша. Це оперативний резерв, до якого входять військові, які вже мають за плечима бойовий досвід. Чоловіки переважно до 40 років, які служили в АТО або ООС;

друга хвиля — колишні строковики та контрактники, які мали військовий досвід до 2014 року;

третя — це вже мобілізаційний резерв, серед яких офіцери запасу, які не увійшли до попередніх хвиль мобілізації. Також ідеться про тих чоловіків, які в університетах закінчили військову кафедру;

четверта хвиля включає в себе громадський резерв, коли призвати можуть усіх чоловіків України, які можуть воювати і не мають протипоказань за віком чи станом здоров'я.

При цьому в Генеральному штабі зазначили, що в Україні не діють хвилі мобілізації і в кожного регіону є власний мобілізаційний план. Озвучувати його не збираються, щоб не допомагати противнику.

"Мобілізація розпочалася 24 лютого минулого року і триває. Жодних хвиль мобілізації немає", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні отримати відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають найближчих родичів з інвалідністю I або II групи.