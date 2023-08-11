Російський імперіалізм можна зупинити задешево, бо солдати США не гинуть, — Дуда

Польський лідер зазначив, що якщо зараз не зупинити російську агресію, то Заходу доведеться заплатити високу ціну.

Президент Польщі Анджей Дуда під час інтерв'ю оглядачеві Марку Тіссену заявив, що якщо не зупинити зараз російську агресію, то Заходу доведеться платити дуже велику ціну. Але перед цим польський лідер уточнив, що російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть. Інтерв'ю опубліковано 10 серпня в The Washington Post.

Запитання Тіссена прозвучало в контексті подальшої підтримки України, проти якої агітують деякі європейські популісти та американські консерватори. На це Дуда сказав, що відповідь на це питання дуже проста.

"Усе дуже просто. Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, то "доведеться заплатити дуже високу ціну", — заявив польський президент.

Далі Дуда розширив свою відповідь, заглиблюючись в історичні факти і розмірковуючи про те, що довелося витерпіти полякам від східного сусіда за останні 600 років. Завершуючи історичний екскурс, польський лідер розповів про те, як 1945 року Червона Армія "захопила Польщу і витіснила німецьких окупантів тільки для того, щоб замінити їх своєю власною окупацією".

За його словами, нинішня російська влада, і зокрема, президент РФ Володимир Путін прагнуть до відродження російського імперіалізму, починаючи з вторгнення в Грузію 2008 року, нападу на Україну 2014 року і повномасштабного вторгнення минулого року.

"Ми повинні зупинити просування Росії в Україні зараз, щоб не вийшло, як у Першу і Другу світові війни, що американським солдатам доведеться проливати свою кров і втрачати життя в Європі, щоб відновити мир і свободу в усьому світі", — сказав Дуда, вдруге заговоривши про американських солдатів.

Нагадаємо, глава Канцелярії президента Польщі Павел Шрот 10 серпня заявив, що найгарячіший етап суперечки між Варшавою і Києвом закінчився. За його словами, предметом розбіжностей стало питання ембарго на українське зерно.