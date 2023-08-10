"Найгарячіший етап у минулому": у Дуди заявили про покращення відносин Польщі та України

Суперечка між країнами виникла через рішення Польщі продовжити заборону на експорт українського зерна після 15 вересня. Однак голова Канцелярії польського президента Шрот заявив, що відносини між Варшавою та Києвом вже покращилися.

Related video

Голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що між Польщею та Україною закінчився найгарячіший етап суперечки. Про це він повідомив Польському радіо.

Зі слів Павла Шрота, українська сторона особисто запросила голову президентського Бюро міжнародної політики, міністра Марціна Пшидача на переговори до Саудівської Аравії. Це своєю чергою свідчить про покращення відносин між країнами.

Зазначили, що предметом суперечки між двома країнами стало питання ембарґо на українське зерно, зокрема заява польської сторони щодо продовження блокування експорту українського зерна в односторонньому порядку, тоді як ЄС припинив блокаду.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими", — сказав Павел Шрот.

Експорт зерна з України: в чому виникла суперечка

19 липня після зустрічі міністрів сільського господарства Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що країна не планує відкривати кордон з Україною після 15 вересня, коли повинен спливти термін мораторію Єврокомісії на імпорт збіжжя з України.

Моравецький пояснив своє рішення ризиком дестабілізації ринків у Польщі.

"Все, що погано для польського аграрного господарства, має бути або заблоковано, або змінено, або компенсовано. Це позиція уряду Республіки Польща", — сказав посадовець.

Проте він наголосив на тому, що Польща здійснює транзит українських зернових продуктів.

24 липня президент України Володимир Зеленський назвав польське блокування експорту агропродукції після 15 вересня "у жодному вигляді неприпустимим".

Як писав Фокус, проблеми з експортом українського зерна виникли ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна почала експортувати збіжжя через сухопутний кордон з Польщею, проте це призвело до обурення серед місцевих фермерів, оскільки українську продукцію, яка повинна була йти транзитом, нерідко продавати на території Польщі. У результаті Польща та Румунія звернулися до Єврокомісії з вимогою налагодити відстеження експорту зернових продуктів з України.