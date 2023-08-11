Війна на виснаження триває, ЗСУ утримують ініціативу, — Генштаб Естонії

Полковник Тармо Кундла заявив, що здебільшого бої відбуваються в тих самих районах, що й за часів Другої світової війни. ЗСУ продовжують утримувати ініціативу і завдавати ударів різної сили по позиціях ворога.

Глава оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла 11 серпня заявив, що лінія бойового зіткнення в Україні протягом тижня істотно не змістилася, і війна на виснаження триває, повідомляє ERR.

За словами Тармо Кундла, зараз склалася ситуація, коли ні російські сили, ні ЗСУ не мають переваги перед противником, протягом останнього тижня російські війська здійснювали в середньому від 30 до 40 атак на день. При цьому ЗСУ продовжують утримувати ініціативу і завдавати ударів різної сили і характеру на багатьох ділянках фронту.

Полковник зазначив, що лінії оборони розташовані поблизу населених пунктів та об'єктів інфраструктури, особовий склад тепер розташовується у внутрішніх приміщеннях. Логістичні бази створюються поруч із транспортною та сільськогосподарською інфраструктурою, для розміщення використовуються готелі, школи та приватні будинки, додав він.

"Здебільшого бої відбуваються в тих самих районах, що й під час Другої світової війни", — сказав Кундла.

Полковник зазначив, що хоч ініціатива й перебуває в руках України, проте війна на виснаження триває. "Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", — додав він.

Нагадаємо, 11 серпня у ЗСУ запевнили, що контролюють ситуацію під Куп'янськом. За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, за останню добу противник обстріляв українські позиції з артилерії 502 рази. Також активно використовується авіація, але Сили оборони стримують їхні атаки.

Крім цього, у WSJ розповіли про успіхи наступу українських військових. ЗСУ повернулися до тактики невеликих підрозділів, яка допомогла їм звільнити значну кількість територій у минулому.