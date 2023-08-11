Боєздатні лише 50 танків: чому Італія вирішила купувати Leopard 2

Попри те, що Італія має власну танкобудівну школу, вони відстають від норм НАТО по техніці. Тому країна може купити німецькі Leopard 2A8.

Італія має у своєму арсеналі 250 танків C1 Ariete, але через постійну економію, в боєздатному стані знаходиться лише 25% машин. Про це повідомляє Army Recognition.

Попри той факт, що Італія має можливості розробляти основні бойові танки й БМП, Рим відстав від інших європейських держав у модернізації власних машин. Більша частина машин її потребує. З 200 танків C1 Ariete у боєготовому стані знаходиться лише 25% — 50 машин. При цьому партнери по НАТО вимагають мати щонайменше 250 танків.

Тому щоб усунути недолік армія планує інвестувати 4 млрд євро у 2024 році на модернізацію C1 Ariete та придбання німецьких танків Leopard 2A8. Пропозиція на фінансування вже включена на план витрат на оборону Італії на 2023-2025 роки. Окрім танків Італія ще з 2018 року проводить заміну старих бойових броньованих машин Centauro II на новіші моделі. Також модернізуються БМП VBM Freccia. Машини отримають нову супутникову навігаційну систему й покращену адаптованість на цифрових полях битв.

Окремо в Міноборони Італії наголошують на важливості модернізації власних танків C1 Ariete. Вдосконалення торкнуться шасі, оптичні системи, а також радіо та навігаційне обладнання.

Нагадаємо, 7 серпня в Італії заявили про план модернізувати парк танків Ariete fз 900 млн євро.

19 червня в Італії заявили, що вони хочуть придбати танки Leopard 2A8.