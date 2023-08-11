Підозра Симоненка: ЗМІ показали будинок, який нібито належить екс-нардепу (фото)

За інформацією журналістів, саме з цього маєтку колишнього голову "Комуністичної партії" евакуювали спецслужби РФ під час перебування на Київщині.

У мережі показали фото особняка, який нібито належить колишньому лідеру "Комуністичної партії" в Україні Петру Симоненку, якому Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру. Про це повідомили в ТСН.

Журналісти зазначили, що це той самий будинок, з якого колишнього лідера "Комуністичної партії" нібито "евакуювали" до Росії під час тимчасової окупації Київської області. Зокрема, особняк має великі розміри, а його інтер'єр оформлений у золотих тонах.

Зазначимо, що інформація неофіційна, Служба безпеки України ніяк не відреагувала на фото.

Петро Симоненко отримав підозру

11 серпня стало відомо про те, що СБУ повідомила про підозру колишньому лідеру "Комуністичної партії" Петру Симоненку, який підтримав агресію проти України та втік до Росії під час повномасштабного вторгнення.

Під час тимчасової окупації Київської області Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ з проханням "евакуювати" його до Росії. Для цього Кремль відправив загін спецназу РФ до селища Березівка Макарівського району, де проживав екснардеп. У РФ Симоненко став заступником голови "ЦК міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського союзу".

За вказівкою лідера організації депутата Держдуми РФ комуніста Геннадія Зюганова, Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Кремля та виправдовував агресію РФ проти України й можливість застосування Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо про те, що до десяти років тюрми засудили "директора" Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, який перейшов на бік окупантів та допоміг вивезти українське зерно у РФ на понад 30 мільйонів доларів. Проте за інформацією СБУ, нині він переховується на тимчасово окупованій території Запорізької області.