"Мітки на дорогах – із Росії": у ССО пояснили ІПСО на початку масштабного вторгнення (відео)

Перші 48 годин, як пояснив фахівець, росіяни вели масований інформаційний штурм, а українське суспільство "мобілізувалося" приблизно за вісім-десять днів.

Окупанти на початку повномасштабного вторгнення намагалася дестабілізувати ситуацію всередині України, створюючи відео та повідомлення щодо міток на автошлях в Росії. Захисник України на псевдо "Браво" з підрозділу ІПСО (інформаційно-психологічних спецоперацій) повідомив подробиці в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Сил спеціальних операцій України.

Військовослужбовець зазначив, що загарбники фактично штурмували український інформаційний простір і прагнули сіяти паніку серед українців. Для цього були заздалегідь підготовлені матеріали. З його слів, перші 48 годин росіяни вели масований інформаційний штурм, а українське суспільство "мобілізувалося" приблизно за вісім-десять днів.

Захисник пояснив, що у більшості контент, який був спрямований на дезінформацію, заздалегідь підготували на території Росії. Його відзняли, а вже потім активно поширювали в нашому інформаційному просторі.

"Банальний приклад — мітки на автошляхах", – повідомив він.

Український військовий, як приклад, назвав фейки стосовно наступу на Житомирську область і захоплення Києва. ССО боролися з ворожою дезінформацією, "як показали результати, доволі непогано".

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Мітки на дорогах: у ЦНС пояснили дії Росії

Представники Центру протидії дезінформації повідомляли, що ІПСО навколо міток на дорогах і будівлях російські загарбники намагалися використовували, щоб "занурити українців у дискомфортну психологічну ситуацію". Саме поява страху та паніки серед населення, за задумом окупантів, могла спричинити хаос, яким вони планували скористатися, щоб захопити Україну.

Від ІПСО Росія не відмовилася, адже напередодні річниці повномасштабного вторгнення окупанти запустили нову дезінформаційну кампанію про те, що "невдовзі відбудеться напад з території Білорусі". Повідомлення, які стосувалися нападу Росії ("повітряний наступ", початок "великої війни") в лютому 2023 року були фейками, але їх поширили навіть західні медіа.

Нагадаємо, 1 серпня у ГУР назвали "вагнерівців" у Білорусі російським ІПСО. Такими діями керівництво Кремля намагається відвернути увагу України та західних партнерів, намагаючись створити "додаткові точки напруги", щоб вплинути на загальну ситуацію у війні.