"Постріл собі у ногу": у ГУР назвали вагнерівців у Білорусі російським ІПСО (відео)

Такими діями керівництво Кремля намагається відвернути увагу України та західних партнерів, намагаючись створити "додаткові точки напруги".

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Перебування російської ПВК "Вагнер" на території Білорусі, це інформаційно-психологічна спеціальна операція влаштована вищим керівництвом Росії. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

"Подібні провокації змушують ту ж Польщу посилювати власний сектор безпеки й оборони, посилювати увагу до білоруського кордону. Готовність до протидії з боку наших союзників в НАТО і ЄС лише підвищується", – наголосив він.

Зазначається, що такі дії з боку вищого керівництва Кремля та, зокрема, керівництва Білорусі можна вважати "пострілом собі у ногу", через те що країни-сусіди будуть готові до будь-яких провокацій з боку ПВК "Вагнер", тому навіть у разі якоїсь загрози Польща та країни Балтії посилять оборону кордонів та збільшать свій сектор безпеки.

За словами Юсова, внаслідок таких провокацій вже пропрацьовуються різноманітні сценарії реагування на білоруському кордоні.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі?

Нагадаємо, що 23 липня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, під час якої білоруський політик у жартівливому тоні заявив, що найманці з ПВК "Вагнер" нібито "тиснуть" на нього, щоб піти на Варшаву і Жешув.

Після цього, 28 липня, у Міністерстві внутрішніх справ Польщі відреагували на слова білоруського лідера Олександра Лукашенка, який припустив, що "вагнерівці" можуть зайти на польську територію з території Білорусі.

За декілька днів після цього, 1 серпня, білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що пожартував про тиск ПВК "Вагнер" через бажання найманців піти на польські міста.

Він також заявив, що бійці ПВК "Вагнер" вже не "пробачать" полякам постачання зброї в Україну, тому він переконаний, що у Варшаві йому мають дякувати за утримання розлючених найманців.

Також, 1 серпня, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що атака ПВК "Вагнер" буде вважатися атакою уряду РФ.

З її слів, найманці ПВК "Вагнер" становлять загрозу для всього Заходу. Також Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що побачивши дії ПВК "Вагнер" на африканському континенті США "безумовно стурбовані" тим, що найманці можуть зробити від імені російського уряду, адже вони не діють незалежно від Москви.

До слова, 1 серпня викладач британського Університету Бата доктор Стівен Голл заявив, що найманці ПВК "Вагнер" можуть створити низку проблем країнам Балтії. Адже вони можуть організувати напад з метою відриву прибалтійських країн від НАТО.