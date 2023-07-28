Усіх туристів-"вагнерівців" приймемо як годиться: у Польщі відповіли Лукашенку

За словами керівника польського МВС, він ставиться до слів Лукашенка "спокійно", оскільки в них багато елементів психологічної війни.

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У Міністерстві внутрішніх справ Польщі відреагували на слова білоруського лідера Олександра Лукашенка, який припустив, що "вагнерівці" можуть зайти на польську територію з території Білорусі. Слова Камінського цитує радіостанція RMF FM.

За словами керівника польського МВС, він ставиться до слів білоруського лідера "спокійно", оскільки в них "багато елементів психологічної війни".

"Вороги нашої країни зі сходу хотіли б, щоб наші громадяни були стривожені і позбавлені відчуття безпеки. Ми не сприймаємо це (слова Лукашенка. – ред.) серйозно. І всіх потенційних "туристів" будемо приймати адекватно і як годиться. Якщо будуть серйозні інциденти, пов'язані з "вагнерівцями" на кордонах країн НАТО і ЄС, як-то Польща, Литва і Латвія, ми, безсумнівно, будемо вживати заходів разом. І я не виключаю, що якщо ми вважатимемо, що це правильна реакція в цей момент, то це призведе до повної ізоляції Білорусі, і білоруський режим повинен це усвідомлювати", – підкреслив він.

Камінський наголосив, що в Польщі не буде "зелених чоловічків", які безкарно діятимуть на польському кордоні, а будь-яка армія НАТО здатна "в найкоротші терміни" перемогти "вагнерівців".

Нагадаємо, що 23 липня Лукашенко заявив, що "вагнерівці" хочуть піти на Варшаву і Жешув, тому що "мають зуб" на тих, хто постачав у Бахмут зброю. Водночас він зазначив, що сам проти таких настроїв і попросив Путіна також звернути на це увагу.

Раніше повідомлялося, що Польща формує спеціальний саперний підрозділ, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК "Вагнер".