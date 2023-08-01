Оголошення війни: бійці ПВК "Вагнер" можуть відрізати країни Балтії від НАТО, — експерт

В якості передбачуваного удару "вагнерівці" можуть вибрати Сувалкський коридор, оскільки він особливо вразливий для потенційного нападу. Водночас у найманців немає таких сил, щоб утримувати хоч якийсь час цю територію.

Related video

Найманці ПВК "Вагнер", які зараз дислокуються в Білорусі, можуть створити низку проблем країнам Балтії. Вони можуть організувати напад з метою відриву прибалтійських країн від НАТО, хоча на перший погляд це виглядає як самогубство. Про це 1 серпня розповів викладач британського Університету Бата доктор Стівен Голл в інтерв'ю Euronews.

"Природно країни НАТО стурбовані тим, що "вагнерівці" можуть створити проблеми. Це момент, коли треба дивитися в обидва", — сказав Голл.

Він припустив, що напад може включати в себе невелике вторгнення, схоже на провокаційну операцію під фальшивим прапором, щоб замаскувати пряму участь Росії. Водночас експерт скептично оцінює можливість такої операції з огляду на величезні геополітичні ризики та військовий потенціал ПВК "Вагнер".

"Головною метою Росії завжди було показати, що НАТО — це всього лише "іграшковий тигр". Відрізавши Прибалтику, "вагнерівці" могли б підкреслити, що Альянс не прийде на допомогу своїм членам", — вважає Голл.

За його словами, якщо такий сценарій буде колись реалізовано, це буде серйозним потрясінням для НАТО, а якщо очолюваний США військовий альянс не прийде на допомогу країнам Балтії в разі нападу, як він зобов'язаний це зробити, то буде початком кінця Північноатлантичного альянсу.

Голл також припустив, що Сувалкський коридор особливо вразливий для потенційного нападу російських найманців, хоча і сказав, що такий крок, найімовірніше, не здійснимий. Однак навіть якщо "Вагнеру" вдасться пробити польську оборону і зайняти Сувалкський коридор, це означатиме оголошення війни всьому блоку НАТО.

Сувалкський коридор

Утім, у ПВК немає таких сил, щоб утримувати хоч якийсь час цю територію. Тому найманці, найімовірніше, дотримуватимуться гібридної тактики, щоб "спробувати посіяти розбрат і послабити противника", активно використовуючи медійну складову.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Росії Олександр Лукашенко заявив російському колезі, що бійці ПВК "Вагнер" просяться піти на Польщу. За його словами, у лавах "вагнерівців" уже давно мають місце "погані настрої", оскільки вони нібито пам'ятають, хто надсилав зброю українським бійцям, які захищали Бахмут.

Після заяви Лукашенка польське військове керівництво ухвалило рішення створити спеціальний підрозділ, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК "Вагнер". За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувалкського коридору.