ЗС РФ зіткнулися з інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій, — британська розвідка

Окупанти перекидають десантників з Херсонської області на Запоріжжя, щоб посилити виснажені підрозділи.

Командування РФ ухвалило рішення перекинути з Херсонської області підрозділи десантників, щоб посилити підрозділи у Запорізькій області, які штурмують ЗСУ. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії 12 серпня.

За повідомленням відомства, Росія передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області на Оріхівський напрямок у Запорізькій області, де ЗСУ протистоїть 58-ма загальновійськова армія від 4 червня 2023 року.

"Ще 11 липня 2023 року тодішнього командира 58 CAA було звільнено, ймовірно, частково через те, що він наполягав на тому, що елементи його сил необхідно змінити. Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій", — зазначають у відомстві.

У розвідці Британії вважають, що прибуття десантних підрозділів нарешті дозволить частинам цих полків змінитися для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше атакують українські десантні сили", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ зробили значне тактичне просування в Запорізькій області і щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом російські загарбники мають просування на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку російські окупанти роблять спроби контратакувати ЗСУ в районі Кліщіївки й Андріївки.