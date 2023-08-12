Контррозвідка СБУ влаштувала "судний день" рідкісній російській БМПТ "Термінатор-2" (відео)

Як розповіли у відомстві, на допомогу підбитій техніці кинули танк Т-80, але його спіткала така ж доля.

Українські дрони-камікадзе знищили черговий "аналоговнєтний" зразок російського ВПК — бойову машину підтримки танків "Термінатор-2". Про це повідомила Служба безпеки України, опублікувавши відео ліквідації БМПТ.

"Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від кількох влучень дронів-камікадзе. Підбитий "Термінатор" намагалися витягнути за допомогою танка Т-80, але... його теж уразили фахівці СБУ!" — йдеться в публікації.

"Термінатор-2" — один з останніх зразків російської військової техніки, які ЗС РФ перекинули в Україну. До цього його використовували тільки в Сирії, де машина, за словами МО РФ, отримала "тільки позитивні відгуки". Він був узятий на озброєння російською армією у 2018 році і являє собою базу танка Т-90, на якому встановлено спарену 30-мм автоматичну гармату, курсовий кулемет, два 30-мм автоматичних гранатомети, а також чотири протитанкові ракети "Атака-Т". Озброєння об'єднане в автоматичну систему управління вогнем "Рамка", що об'єднує панорамний приціл командира з лазерним далекоміром, а також приціл навідника, що має оптичний і тепловізійний канал і здатний керувати протитанковими ракетами.

Зазначимо, що за час війни українці знищили вже другий "Термінатор". Перший підірвали минулого року, ще кілька БМПТ підбили.

Це — не перше вдале полювання українських захисників останнім часом. Напередодні на Куп'янському напрямку Сили оборони знищили російську систему РЕБ "Пєроєд", яку окупанти нещодавно завезли в зону бойових дій.

Раніше Фокус писав, що в РФ показали антидронову систему "Тритон", яка призначена для захисту танків та іншої техніки. За задумом розробників, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.