Новітня розробка: ЗСУ знищили комплекс РЕБ "Пероед" (відео)

"Пероед" мав пригнічувати українські FPV-дрони, формуючи навколо себе радіоелектронний "щит".

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Українські військові минулої доби знищили на Куп'янському напрямку російську систему РЕБ "Пероед", яку окупанти нещодавно завезли в зону бойових дій. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 11 серпня.

"Потужно була знищена ворожа техніка — станція радіоелектронної боротьби "Піроїд". Це новітня російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами-камікадзе", — сказав Череватий.

Він додав, що ССО вдарили й по іншій техніці противника. У результаті росіяни втратили два танки, три гармати, самохідну артилерійську установку "Півонія", самохідний міномет "Тюльпан", БПЛА "Орлан-10" і два дрони-камікадзе "Ланцет".

Технічні характеристики РЕБ "Піроїд":

діапазон роботи — 900 МГц, 1.2 ГГц, 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц;

потужність — 40 і 20 Вт;

батарея — 22Аг 12 вольт;

час роботи від акумулятора — 40 хвилин;

ціна — $3,5 тис.

Зазначимо, що, як стверджують виробники, "Піроїд" націлений на придушення FPV, яке досягається шляхом того, що техніка створює навколо себе своєрідний "щит".

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Росія завезла на фронт систему РЕБ "Піроїд". За задумом розробників, комплекс має створювати невидимий купол, що захищає від українських дронів.

Дещо раніше в РФ показали антидронову систему "Тритон", яка захищатиме танки та іншу техніку. За задумом розробників, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.