Вибухи в Криму: Керченський міст окутав дим, а рух переправою перекрито (фото)

Окупаційна влада Криму не говорить про влучання у переправу, а розповідає про успішну роботу російської ППО.

У суботу, 12 серпня, у районі Кримського мосту видно дим після вибухів. Поблизу переправи з'явився густий дим в кількох точках. Про задимлення в районі Керченського могсту повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Керч і район мосту зараз", — йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Криму не говорить про влучання у переправу, а розповідає про успішну роботу російської ППО.

"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише офіційним джерелам інформації", — прокоментував глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Рух переправою на цей час перекрито.

Пропагандисти повідомляють, що спеціальними службами було поставлено димову завісу. Рух поновиться найближчим часом.

Нагадаємо, що Вночі, 24 липня, у Джанкойському районі окупованого Криму лунали вибухи. У Росії заявили, що засоби РЕБ знищили 14 українських безпілотників, з яких 11 — зазнали аварії в акваторії Чорного моря, інші три — впали на території тимчасово окупованого півострова.