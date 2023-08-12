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Вибухи в Криму: Керченський міст окутав дим, а рух переправою перекрито (фото)

Юлія Шевченко

Окупаційна влада Криму не говорить про влучання у переправу, а розповідає про успішну роботу російської ППО.

У суботу, 12 серпня, у районі Кримського мосту видно дим після вибухів. Поблизу переправи з'явився густий дим в кількох точках. Про задимлення в районі Керченського могсту повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Керч і район мосту зараз", — йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Криму не говорить про влучання у переправу, а розповідає про успішну роботу російської ППО.

"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише офіційним джерелам інформації", — прокоментував глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Рух переправою на цей час перекрито.

Пропагандисти повідомляють, що спеціальними службами було поставлено димову завісу. Рух поновиться найближчим часом.

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Нагадаємо, що Вночі, 24 липня, у Джанкойському районі окупованого Криму лунали вибухи. У Росії заявили, що засоби РЕБ знищили 14 українських безпілотників, з яких 11 — зазнали аварії в акваторії Чорного моря, інші три — впали на території тимчасово окупованого півострова.