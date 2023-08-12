"Це наше море": у ГУР МО поділилися кадрами атаки дронів на Чорноморський флот РФ (відео)

Представники спецслужби зазначили, що продовжать працювати по позиціях противника на всіх напрямках: на землі, у повітрі та на воді.

Українські розвідники продовжують трощити плани російських окупантів на всіх ділянках фронту. Крім того, у Чорному морі також неспокійно на позиціях противника. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) 12 серпня.

На опублікованому ролику можна побачити кадри з полювання воїнів ГУР МО на різні об'єкти російських окупантів в акваторії Чорного моря.

У відомстві зазначили, що продовжать нищити загарбників як на землі, у повітрі, так і на воді.

"Це наше море", — такою фразою закінчується ролик, який зняли у ГУР.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін зазначив, що деякі дослідники вважають, що на кадрах показано атаку на російський корабель Sparta IV. Він відомий тим, що перевозить озброєння між Сирією і Російською Федерацією.

До слова, раніше у Military Media Center зазначали, що військові ЗС РФ після серії атак хочуть навчитися протидіяти надводним дронам у Криму. На території окупованого півострова з'являються оборонні позиції, а також проводять навчання в пунктах базування Чорноморського флоту.

Вибухи в Криму 12 серпня: що відомо

На тимчасово окупованому півострові знову неспокійно. Цього разу вибухи могли чути місцеві жителі та відпочивальники поруч із Кримським мостом. При цьому, рух спорудою довелося перекривати двічі.

Уперше повідомлення про атаку на Кримський міст з'явилися близько 13:00. Окупаційна влада відзвітувала про перехоплення двох ракет, тоді як у Міноборони РФ заявили про одну. У всьому традиційно звинуватили українську сторону.

Друга атака була нібито після обіду. Російські окупанти знову пустили димову завісу, а місцеві жителі чули гучні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму зазначив, що було перехоплено одну ракету.

"Ще одну ракету противника збито над Керченською протокою. Дякуємо нашим військам протиповітряної оборони за високий професіоналізм і пильність", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в РФ погрожують відповіддю за атаки на Керченський міст. У МЗС зазначили, що це "варварська акція", якій немає виправдань, адже Кримський міст нібито є цивільним об'єктом.