Димова завіса і вибухи: окупанти повідомили про повторну атаку на Кримський міст (фото, відео)

Окупаційна влада Криму стверджує, що російська ППО збила ще одну ракету. Місцеві пишуть, що чули 8 вибухів.

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В окупованому Криму вдруге за день, 12 серпня, спостерігається неспокійна ситуація в районі Керченського мосту. Окупанти знову пустили димову завісу, а жителі півострова чують вибухи. Про це повідомляє російське провладне видання Shot.

"Про нові вибухи у Криму, у районі Керчі, повідомляють очевидці. Попередньо працює ППО. Рух Кримським мостом знову перекритий", — йдеться в повідомленні.

Глава окупаційної адміністрації Криму повідомив про перехоплення ще однієї ракети.

"Ще одна ракета противника збита над Керченською протокою. Дякуємо нашим військам протиповітряної оборони за високий професіоналізм та пильність", — сказав він.

На мосту окупанти знову пустили димову завісу, щоб вберегти переправу від атаки.

Повідомляється, що жителі Керчі чули щонайменше 8 вибухів.

Нагадаємо, що близько 13 години повідомили про атаку на Кримський міст. Окупаційна влада відзвітувала про перехоплення двох ракет, тоді як в Міноборони РФ заявили про одну.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. В небі в районі порту з'явився дим.