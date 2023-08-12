Мобілізація в Україні: кого не призвуть до армії у 2023 році
Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальну мобілізацію.
Мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада 2023 року, то ж низка категорій чоловіків та жінок підпадає під призив до армії. Втім, є люди, яких не мобілізують у цей період. Про це розповідає канал "Київ24".
Верховна Рада раніше ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.
Кого не призвуть до армії?
- громадян, залучених до роботи в органах державної влади та на критично важливих підприємствах,
- непридатних за станом здоровʼя або віком людей,
- жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях,
- батьків-одинаків, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину,
- людей, які на постійній основі доглядають за особами, котрі потребують піклування,
- засуджених за тяжкі злочини.
Загальна мобілізація в Україні триває у звʼязку з подовженням воєнного стану через російське повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.
Загалом існує чотири хвилі мобілізації, під час яких призивають певні категорії чоловіків та жінок, які мають навички у військовій справі, а в останній хвилі мобілізують всіх громадян. Проте в Генеральному штабі раніше розповідали, що в Україні не діють такі хвилі і в кожного регіону є особливий мобілізаційний план, який тримають у секреті.
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