Мобілізація в Україні: кого не призвуть до армії у 2023 році

Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальну мобілізацію.

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Мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада 2023 року, то ж низка категорій чоловіків та жінок підпадає під призив до армії. Втім, є люди, яких не мобілізують у цей період. Про це розповідає канал "Київ24".

Верховна Рада раніше ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Кого не призвуть до армії?

громадян, залучених до роботи в органах державної влади та на критично важливих підприємствах,

непридатних за станом здоровʼя або віком людей,

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях,

батьків-одинаків, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину,

людей, які на постійній основі доглядають за особами, котрі потребують піклування,

засуджених за тяжкі злочини.

Загальна мобілізація в Україні триває у звʼязку з подовженням воєнного стану через російське повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Загалом існує чотири хвилі мобілізації, під час яких призивають певні категорії чоловіків та жінок, які мають навички у військовій справі, а в останній хвилі мобілізують всіх громадян. Проте в Генеральному штабі раніше розповідали, що в Україні не діють такі хвилі і в кожного регіону є особливий мобілізаційний план, який тримають у секреті.

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