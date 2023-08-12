Мобилизация в Украине: кого не призовут в армию в 2023 году

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщую мобилизацию.

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Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года, поэтому ряд категорий мужчин и женщин подпадает под призыв в армию. Впрочем, есть люди, которых не мобилизуют в этот период. Об этом рассказывает канал "Киев24".

Верховная Рада ранее приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Кого не призовут в армию?

граждан, привлеченных к работе в органах государственной власти и на критически важных предприятиях,

непригодных по состоянию здоровья или возрасту людей,

женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях,

родителей-одиночек, которые воспитывают как минимум одного несовершеннолетнего ребенка,

людей, которые на постоянной основе ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе,

осужденных за тяжкие преступления.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается в связи с продлением военного положения из-за российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В целом существует четыре волны мобилизации, во время которых призывают определенные категории мужчин и женщин, которые имеют навыки в военном деле, а в последней волне мобилизуют всех граждан. Однако в Генеральном штабе ранее рассказывали, что в Украине не действуют такие волны и у каждого региона есть особый мобилизационный план, который держат в секрете.

Напомним, можно ли обжаловать решение ВВК.

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