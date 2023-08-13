Німеччина передасть Україні новітній БПЛА "Luna NG", названо терміни, — ЗМІ

Безпілотник проводитиме повітряну розвідку, проте, за інформацією журналістів, наступна версія "Luna" зможе нести озброєння.

Німецький концерн Rheinmetal передасть Україні безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG" до кінця 2023 року. Про це повідомило видання BILD.

"Нова "Luna" від Rheinmetall — це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Окрім використання як системи розвідки, вони (дрони, — ред.) також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв’язок", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що система складається з наземної станції управління з кількома безпілотниками, стартової катапульти та військових вантажівок. "NG" означає "нове покоління". Тоді як інші моделі безпілотників вже поставлені ЗСУ. Дрон "Luna NG" може проводити повітряну розвідку протягом 12 годин. Максимальна висота польоту — 5 тисяч метрів із дальністю розвідки — кілька сотень кілометрів.

Також буде інша версія "Luna", яка зможе нести озброєння, проте цього не буде в поточній системі. Безпілотники з озброєнням повинні бути розроблені федеральним урядом та ухвалені Комітетом оборони та Комітетом закордонних справ.

Комплект для повітряної розвідки "Luna NG"

На сайті Rheinmetall наголосили, що цей безпілотник є найновішим елементом системи "Luna" для повітряного спостереження, виявлення та відстеження в реальному часі.

Час польоту — понад 12 годин, дальність зв'язку — понад 100 км, забезпечення просторового покриття — понад 30 тисяч квадратних кілометрів.

Система "Luna" має високий рівень гнучкості під час транспортування та використання. Наземна станція вміщується в невеликий транспортний засіб або стандартну кабіну. За допомогою катапульти з підйомником дрон можна запускати практично з будь-якого місця, приземлення є автономним за допомогою диференціального GPS у сітці або на парашуті. Під час польоту "Luna" має низькі акустичні, теплові та радіолокаційні характеристики. Планування місій та аналіз даних відбувається за допомогою програмного забезпечення. Безпілотник має:

модульні навантаження (включаючи EO, IR, акустику, спектральний аналіз);

мережу LTE/комунікаційне реле/підключення до командного пункту;

тактичну розвідку "SatCom";

трекер IMEI;

оцінку даних за допомогою ШІ;

можливості та підключення від датчика до стрілки;

інтеграцію електронних заходів підтримки.

Нагадаємо, 11 серпня Фокус писав про те, що видання Reuters із посиланням на власні джерела розповіло, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, проте перед цим хоче їх модифікувати. Ці ракети можуть вражати цілі на відстані 500 кілометрів, проте уряд канцлера Олафа Шольца хоче обмежити дальність польоту ракет. Того ж дня німецьке видання Bild повідомило, що уряд ФРН не розглядає постачання Україні далекобійних ракет Taurus.