Виявили в Білгородській та Курській областях: РФ звинуватила Україну в новій атаці безпілотників

Силове відомство країни-агресора стверджує, що дрон було виявлено близько 11 години. А росЗМІ стверджують — попередньо це був безпілотник типу "Лелека-100".

У неділю 13 серпня над Курською та Білгородською областями Російської Федерації системи протиповітряної оборони знищили українські безпілотники. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони РФ у Telegram.

"Потерпілих та руйнувань немає", — зазначили в Міноборони РФ.

Зокрема, над Білгородською областю дрон було виявлено та знищено близько 11:00, тоді як над Курською — об 11:30.

За інформацією видання Mash, один із безпілотників засоби ППО збили над Суджанським районом Курської області.

"Попередньо знищили розвідувальний апарат "Лелека-100", — йшлося в повідомленні.

Реакція України

Українська сторона поки ніяк не відреагувала на звинувачення Російської Федерації.

БПЛА "Лелека-100"

"Лелека" — український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Його було створено українською компанією DeViRo. Всю отриману інформацію дрон передає в режимі реального часу. Також він здатен корегувати роботу артилерії. Зокрема, в ньому встановлена якісна оптика. Також він оснащений системою захисту від РЕБ

Характеристики:

габарити — 1980 мм/1135 мм;

злітна вага – до 5,5 кг;

стеля висоти — 1,5 км;

максимальна швидкість — до 120 км/год;

крейсерська швидкість — близько 70 км/год;

гарантована довжина маршруту — 100 км;

опір вітру — до 20 м/с;

максимальний час польоту — 2,5 год;

дальність зв'язку — 50 км.

Нагадаємо, 7 серпня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в Курській області сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) посадили два українські безпілотники, на одному з дронів була символіка полку "Азов". Також один із безпілотників був оснащений вибухівкою. 8 серпня Старовойт заявив, що поблизу Горнальського Свято-Миколаївського монастиря в Суджанському районі впав дрон, який нібито летів з території України.