Військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року — WSJ

Стратеги і політики вважають, що 2023 року українським військовим не вдасться домогтися великих успіхів, тож вони роздумують, як нова військова допомога може порушити баланс сил на полі бою наступної весни.

Нинішня кампанія України з повернення територій, окупованих російськими військами, може тривати ще багато місяців. Але військові стратеги та політики на Заході вже починають думати про весняний наступ наступного року. Про це пише Wall Street Journal.

Це відображає усвідомлення того факту, що боротьба України за вигнання ЗС РФ, ймовірно, займе багато часу.

Коли навесні почався контрнаступ, оптимісти сподівалися, що українські війська зможуть повторити свій торішній успіх, розгромивши російські війська. Але початкова спроба використати нещодавно поставлені західні танки та бронетехніку для прориву укріплених позицій росіян застопорилася.

Відтоді прогрес був повільним і болючим. Новий поштовх все ще може бути в найближчому майбутньому. Але воєначальники та політики вже загадуються над питанням, чого можна досягти в найближчі кілька місяців і як підготуватися до затяжного конфлікту.

У Києві та Європі занепокоєні тим, що політики та виборці можуть почати сприймати війну в Україні, як трясовину, і невдоволення підтримкою України зростатиме.

Навіть якщо західні прихильники Києва збережуть рішучість, але час минає, і українські військові витрачають боєприпаси, техніку і живу силу.

Військові ЗСУ Фото: Міноборони України

Усі військові кампанії закінчуються в якийсь момент — навіть у війнах, що тривають роками, — у моменті, який тактики називають кульмінацією, або моментом, коли сили, що наступають, не можуть рухатися далі через успіх, перешкоди або відсутність припасів.

Мета офіційного Києва зараз полягає в тому, щоб нинішній наступ завершився достатніми успіхами, щоб показати українським громадянам і прихильникам у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, що їхня підтримка має тривати.

Президент Байден на саміті НАТО в Литві минулого місяця сказав українському президенту, що підтримка США залишиться непохитною. США, союзники по НАТО і Японія зобов'язалися розробити довгострокові плани безпеки для України. Пентагон продовжує постачати Україні новітнє озброєння — останнім часом смертоносні касетні боєприпаси, — а союзники збільшують смертоносність того, що вони постачають, наприклад, крилаті ракети повітряного базування.

Тим часом вище військове керівництво вже кілька місяців попереджає, що відносно швидкі досягнення України минулого року повторити буде нелегко. Генерал армії США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, неодноразово критикував припущення про те, що Київ може швидко перерізати сухопутний коридор, що утримується Росією на південному сході України, або ізолювати Кримський півострів, який Росія захопила 2014 року.

Зустріч українських військових Фото: УНІАН

Американські та інші західні офіційні особи сподівалися, що значний український прорив може зашкодити російським силам настільки, що вже цієї зими президент Володимир Путін сяде за стіл перемовин для серйозних бесід про будь-яке врегулювання. За словами дипломатів, шанси на це зараз здаються мінімальними.

Замість цього Росія зміцнює свою фізичну оборону в Україні, додаючи більше солдатів і нарощуючи виробництво боєприпасів і зброї. Захід також нарощує військову промисловість, підвищуючи ймовірність затяжної війни на виснаження.

Історія показує, що війни тривають у середньому від трьох до семи років із кількома сезонами кампанії, кажуть аналітики.

Але навіть якщо прориву цього літа не відбудеться, Україна може продовжувати битися до зими. Дощ і сніг можуть уповільнити дії важкої техніки, такої як танки, але українські сили досі демонстрували найбільшу ефективність, коли діють невеликими підрозділами, часто з більш легкою технікою.

Боєць ЗСУ Фото: Міноборони України

"Українські військові продовжують адаптуватися швидше, ніж російські", — сказав Гордон "Скіп" Девіс, генерал-майор армії США у відставці і колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО.

Україна направила в наступ лише частину своїх найбільш підготовлених військ, і тільки деякі з більш ніж 60 000 українських військовослужбовців, навчених збройними силами НАТО, пройшли складні маневри, відомі як загальновійськові операції. Згодом дедалі більше українських військовослужбовців і командирів отримають передову західну підготовку.

Це навчання допоможе їм краще використовувати сучасне західне озброєння. Початкові спроби України використовувати в наступі європейські танки та бронетранспортери США не увінчалися успіхом, але до весни наступного року в Києві буде більше західної техніки та її кваліфікованих операторів.

Навчання ЗСУ Фото: "Армія Інформ"

"Згодом Україна, в кінцевому підсумку, буде використовувати більше своїх бригад, навчених і оснащених НАТО, в той час, як Росії буде складно підтримувати свою скорострільність і злагодженість на передовій", — сказав Девіс.

До середини наступного року Україна може також використовувати реактивні винищувачі F-16 американського виробництва, які передадуть Данія і Нідерланди.

Також посилюється тиск на Вашингтон, щоб він надав ракети великої дальності ATACMS наземного базування, і на Німеччину, щоб та передала крилаті ракети Taurus.

Захід також може, зрештою, надати більш досконале обладнання, таке як складні безпілотники, які здатні атакувати з повітря.

Стратеги дивляться в майбутнє і сподіваються, що з часом — навіть коли Росія посилюватиме перешкоди для українського наступу — ЗСУ зможуть набути навичок і досвіду, які дадуть їм змогу перехитрити ЗС РФ.

Те, як політики поставляться до війни наступного року, як і раніше, викликає занепокоєння у союзників України, особливо у зв'язку з президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді наступного року. Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, запропонував скоротити підтримку України.

Але варто зазначити, що багато республіканців продовжують підтримувати американську допомогу Києву, зокрема велика кількість сенаторів і багато хто в Палаті представників.

Стурбованість тим, що така підтримка може зникнути, якщо Трамп поверне собі Білий дім, посилює тиск на Україну та її союзників, що спонукає досягти значних успіхів у наступному сезоні кампанії.

Нагадаємо, раніше були опубліковані роздуми стосовно поточної ситуації в Україні британського політолога Марка Галеотті. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче проводити в найближчому майбутньому нову хвилю мобілізації. Політолог вважає, що Путіна турбує, що нова хвиля мобілізації може похитнути його позиції всередині країни.