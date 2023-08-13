У Бєлгороді пролунав потужний вибух: місцеві говорять про атаку БПЛА (фото, відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков двічі за день повідомляв про атаку українських безпілотників та "успішну" роботу ППО.

У російському Бєлгороді ввечері 13 серпня було неспокійно. У місті пролунав вибух в районі багатоповерхівки, внаслідок чого вибило вікна в кількох квартирах і пошкоджено фасад будинку. Про інцидент повідомляє російське видання SOTA.

"На вулиці Єсеніна у Бєлгороді стався вибух, пошкоджено фасад будинку. Причини події невідомі, повідомлення про безпілотник, які поширюються телеграм-каналами, підтверджень поки не отримали", — проінформували в ЗМІ.

На опублікованих в мережі відео чути вибух, внаслідок чого вилетіли шибки у багатоповерхівці та відпала оббивка фасаду будинку.

Також місцеві телеграм-канали повідомили, що на місце події вирушили екстрені служби. Пізніше в мережі оприлюднили інформацію, що постраждалих внаслідок вибуху, попередньо, немає.

Пошкоджений фасад будинку в Бєлгороді Пошкоджений фасад будинку в Бєлгороді Пошкоджений фасад будинку в Бєлгороді Пошкоджений фасад будинку в Бєлгороді

На цей час офіційна влада Бєлгорода інцидент не прокоментувала, хоча 13 серпня впродовж дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков двічі інформував про атаку українських безпілотників та "успішну" роботу ППО.

"У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО – збитий БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки землі не надходила. В районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки землі не надходила", — писав він.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області пролунали вибухи. В Раденську окупанти активно збирали свіжий боєкомплект, але тепер його не стало.

Раніше повідомлялося, що командирів ЗС РФ, які керували ракетною атакою по Одесі, ідентифікували журналісти видання "Телебачення Торонто". В окупованому Криму БРК "Бастіон" є на озброєнні тільки у 15-ї окремої бригади берегової оборони.