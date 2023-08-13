ЗС РФ на окупованих територіях України керує генерал родом з Донеччини, — журналіст (фото)

Російський генерал родом з Донеччини, його дружина з Миколаєва, а брат втік з України до РФ, щоб уникнути покарання за злочин.

Фактичним командувачем всього російського угруповання на окупованій території України є генерал армії РФ Михайло Теплинський. Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами журналіста, в РФ з нього зліпили образ такого собі справжнього "руського офіцера", а насправді він та його родина є росіянами лише за паспортами.

"Типовий зразок манкуртів, готових відмовитись від свого коріння і вбивати українців попри те, що самі є українцями. Таких прикладів в російській армії тисячі", — зауважив журналіст.

Що відомо про генерала Теплинського

ТеплИнський родом з Донеччини з міста Моспине. Його батько помер в 2021 році. Мати, Ніна Максимівна, до повномасштабного вторгнення РФ так і жила у рідному місті генерала — Моспиному.

Генерал РФ, колишній українець Михайло Теплинський

Дружина генерала — Наталія (дівоче прізвище Кракосевич) дитинство і юність провела в Миколаєві, і, розмовляла українською. Її батько родом зі Львова. Він теж помер в 2021 році. Мати, Кракосевич Валентина Іванівна, ймовірно, й досі живе в Миколаєві.

"Про те, що відбувається в голові дружини генерала, говорить той факт, що вона водночас є прихильницею РПЦ та різних окультистів, бажає "мочити бандерівців" і шкодує, що колись не втекла за кордон. Класичний когнітивний дисонанс. З Теплинським теж все так само когнітивно. Дружина, коханка, все, як у всіх. Товариші по службі знають, що в генерала є позашлюбна родина. Інша дружина і дитина, з якими він час від часу живе разом", — пише Цаплієнко.

Генерал Теплинський з родиною

Він додав, що генерал має сотні квадратних метрів елітної нерухомості у Москві.

Нерухомість Теплинського у Москві

Також відомо, що Теплинський брав участь у конфлікті у "Придністров'ї", чеченських війнах, операції Росії в Сирії та вторгненні в Україну. У 2021 році отримав звання генерал-полковника. Від 2022 року є командувачем ПДВ ЗС Росії, які беруть активну участь у війні проти України.

Його брат Дмитро Теплинський втік з України до РФ, рятуючись від кримінального переслідування. У жовтні 2008 року отримав орден "Мужності" за участь у війні ЗС РФ проти Грузії

Нагадаємо, що Міноборони Росії зняло з публікації виступ командувача Повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплинського 2 серпня. Під час виступу генерал розбовкав інформацію про російські втрати в Україні.

Раніше повідомлялося, що раніше Теплинський виступав проти Герасимова і подавав скарги на вище російське військове командування, але перейшов на бік МО після заколоту засновника ПВК "Вагнер".