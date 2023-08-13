"ЗСУ викопують по 5 мін на квадратний метр": Україні критично не вистачає саперів, — Резніков

Західні експерти з розміновування, які побували в Україні, рівень мінування її територій називають "небаченим у сучасній історії".

Україна зараз є найбільш замінованою країною на світі, а ЗСУ страждають від критичної нестачі людей і техніки, здатних розчистити лінію фронту. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Gurdian.

"Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках лінії фронту до п’яти мін на квадратний метр.Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не непереборною. У нас є кваліфіковані сапери, сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту", — сказав він.

Видання пише, що Україна має 5 інженерних батальйонів, поділених на 200 бригад, які станом на травень, перед початком цьогорічного контрнаступу, налічували по 30 осіб. Бійці на фронті зізнаються, що в дійсності їх зараз набагато менше.

Одна бригада, яка діяла в околицях нещодавно звільненого села Старомайорське в Донецькій області, заявила, що на папері налічувала 30 чоловік, але насправді в ній було 13 осіб, з яких лише п’ятеромогли працювати. За останні два тижні двоє бійців підрозділу втратили кінцівки.

Сергій Риженко, головний лікар лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де лікується багато важкопоранених, каже, що заклад щодня приймає від 50 до 100 бійців, причому міни є другою причиною їхніх поранень після артилерії.

На зустрічі в липні в Рамштайні в Німеччині альянс країн, які підтримують Україну, домовився про підготовку та оснащення українських підрозділів з розмінування.

"На цьому етапі нашої кампанії з деокупації нам критично потрібно більше обладнання для розмінування, від мінних тралів до бангалорських торпед. Необхідно розширити та прискорити підготовку саперів. Вона повинна бути швидкою і систематичною. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ", — сказав Олексій Резніков.

Піт Сміт, програмний менеджер неурядової організації з розмінування Halo в Україні, який раніше був офіцером, який командував усіма засобами знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів британської армії, сказав, що рівень мінування "небаченим у сучасній історії".

"Те, що ми спостерігаємо, — це найсильніше засмічення протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, з часів Другої світової війни", — сказав він.

Сміт припустив, що навіть за наявності 10 000 розмінувальників на розмінування України підуть десятиліття.

Нагадаємо, що російські військові мінують тіла своїх товаришів по службі і навіть поранених, яких потім намагаються врятувати українські бойові медики. Окупанти встановили наземні міни та міни-пастки на сотні кілометрів фронту в Україні.

Раніше повідомлялося, що у МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. Силам оборони доводиться просуватися крізь мінні поля, щоб зберегти життя бійців і техніку.