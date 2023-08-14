Міноборони підтвердило успіх ЗСУ в районі Урожайного та на лівому березі Дніпра (карти)

Сили оборони, зі слів заступниці міністра оборони Ганни Маляр, також просуваються на Бахмутському напрямку. Впродовж минулого тижня ЗСУ вдалося звільнити 3 квадратних км території.

Сили оборони мають успіхи на кількох ділянках фронту на півдні і сході. Про це 13 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center.

Ситуація на півдні (Запорізький напрямок)

За інформацією Міноборони, українські військові ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіх в Урожайному на південному фронті.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", — сказала Ганна Маляр.

Також заступниця міністра оборони відзначила, що українські захисники успішно виконали завдання на Лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались", — сказала вона.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ситуація на сході (Бахмутський напрямок)

За повідомленням Ганни Маляр, Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку, а загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

"Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки", — додала Ганна Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що ЗС РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку створили ударний кулак для прориву української оборони, щоб відтягнути резерви ЗСУ з півдня.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ не зможуть утримати Мелітополь, якщо ЗСУ прорвуть другу лінію оборони.