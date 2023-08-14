Нічний обстріл Одеси: в ЗСУ назвали головну ціль ЗС РФ під час масованої атаки (фото, відео)

Силам ППО довелося збивати російські ракети та дрони-камікадзе Shahed просто над житловими кварталами Одеси.

Вночі 14 серпня, ворог атакував Одеську область дронами-камікадзе та ракетами морського базування типу "Калібр". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ціллю окупантів були житлові будинки. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Безпосередньо середмістя Одеси було під ударом, тому що ракети довелося збивати просто над містом, над житловими кварталами, а це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що дрони-камікадзе "Shahed" майже завжди заходять з Чорного моря, тому не варто виключати й те, що під загрозою була портова інфраструктура.

Гуменюк вважає, що Одеса піддається масовим ворожим обстрілам через невирішення питання зернової угоди, коли ворог продовжує мститися за те, що Україна не погодилася на його умови. Ба більше, ЗС РФ продовжують тиск на портову інфраструктуру та ті регіони, які можуть бути більш вразливими.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що внаслідок нічної атаки найбільше пошкоджень зазнав супермаркет. Було поранено трьох його співробітників. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптека та гуртожиток вищого навчального закладу.

Фото: Игорь Клименко/Telegram

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок збиття ворожої ракети, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. Також вибуховою хвилею вибило вікна у кількох будинках, було пошкоджено припарковані поруч автівки. Крім цього, на трьох об'єктах виникли пожежі, рятувальники працюють на місці.

"Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані", — додав Олег Кіпер.

У міській раді повідомили, що в Одесі постраждало сім закладів освіти: шість у Приморському районі та один у Хаджибейському. Також були пошкоджені вікна й двері в дитячих садках, школах та центрах розвитку.

Нагадаємо, вночі 14 серпня ворог обстріляв Одеську область за допомогою 15 ударних дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Сили ППО відбили атаку. Проте уламки ворожих повітряних цілей впали в середмісті Одеси.

13 серпня військові РФ обстріляли Станіславську громаду Херсонської області, внаслідок чого загинули шестеро людей, зокрема місячна дівчинка та 12-річний хлопчик.