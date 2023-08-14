Погрожують не видати атестат: росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ

За даними ЦНС, росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти здійснюють примусову паспортизацію серед старшокласників, використовуючи погрозу не видати їм атестати. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти погрожують учням від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ. Не всі діти пишуть заяви на отримання "червоного папірця", який не дає жодних привілеїв у цивілізованому світі. Тому ворог вдається до примусу", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що окупаційні "адміністрації" проводять насильницьку паспортизацію з метою уникнути можливих проблем, викликаних невдоволенням Москви швидкістю й масштабами видачі російського громадянства на захоплених територіях.

Нагадаємо, 5 червня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, що окупанти перестали видавати життєво необхідну медичну допомогу тим, у кого немає російського паспорта.

6 липня в Центрі національного спротиву заявили, що ворог обманом заманює мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини до Російської Федерації. Зазначили, що українців змушували прийняти російське громадянство, інакше в них не буде доступу до соціальних послуг.