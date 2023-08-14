Наступ ЗСУ не приносить бажаних результатів через нерішучість Білого дому, — екс-радник Трампа

Джон Болтон вважає, що НАТО показує неготовність узяти на себе зобов'язання з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Літня наступальна кампанія Сил оборони не приносить очікуваних результатів через повільне, переривчасте і "нестратегічне" надання Заходом військової допомоги Україні. Ймовірно, НАТО не бажає повною мірою виконувати свої обіцянки щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це 13 серпня заявив радник при президенті Дональді Трампі з національної безпеки США Джон Болтон в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Чиновник визнав, що українські бійці не позбавлені хоробрості та завзятості, навівши як приклад успішну операцію в Чорному морі, унаслідок якої було підбито російський десантний корабель "Оленегорский горняк". Проте Вашингтону потрібно змінити стратегію надання Україні військової допомоги, вважає радник.

За його словами, постійні суперечки про те, чи постачати ту чи іншу систему озброєнь, вічний страх перед потенційним конфліктом НАТО з Росією і ядерні погрози Кремля, викликають у західних столицях "паралізуючу обережність".

"Нездатність українців домогтися серйозних успіхів є природним результатом американської стратегії, спрямованої тільки на те, щоб не допустити російського завоювання. Натомість президент Байден повинен почати енергійно працювати над перемогою України", — зазначає Болтон.

Радник додав, що нинішня стратегія Білого дому також призвела до того, що російські війська успішно обороняються, незважаючи на величезну кількість антиросійських санкцій, покликаних підірвати військовий потенціал російської армії.

Також Болтон звернув увагу, що президент РФ Володимир Путін блефує, коли говорить про застосування ядерної зброї, і коли на Заході піддаються його погрозам, очільник Кремля без особливих витрат домагається того, чого хоче.

"Немає жодних доказів того, що Росія володіє достатнім конвенційним військовим потенціалом, щоб загрожувати НАТО, або бажанням завдати ядерного удару. Попри неодноразові ядерні погрози Москви, представники розвідки у своїх виступах у Конгресі підтвердили, що ядерний потенціал Росії жодного разу не переходив у бойовий стан. Путін блефує", — підкреслив Болтон.

У підсумку радник наголосив, що більш рішуча військова допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США, тому слід не лише переглянути її стратегію, а й кардинально переглянути санкційну політику.

"Білий дім повинен внести корективи в стратегічні помилки останніх 18 місяців, якщо він хоче зміцнити внутрішню підтримку України з боку США, пожвавити та розширити антиросійську коаліцію. Настав час діяти", — підсумував Болтон.

Нагадаємо, прессекретар Держдепу США Метью Міллер 9 серпня заявив, що довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію американського президента. За його словами, всі підписані домовленості з цього питання залишаться чинними незалежно від того, хто стане главою білого дому.