За п'ять кілометрів від міста: ЗС РФ просунулися до Куп'янська, — ISW (карта)

За даними дослідників, окупанти намагаються прорвати українську оборону, але без резервних підрозділів здійснити це не можуть. Росіяни також скаржаться, що для них безглуздо продовжувати атаки на позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку через надійну оборону та контрбатарейну боротьбу.

13 серпня російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове і, як повідомляється, просунулися в цьому напрямку. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 13 серпня.

Зазначається з посиланням на заяву прессекретар російського західного угруповання Сергія Зибінського, що штурмові групи 6-ї загальновійськової армії (ЗВО) наступали в районі смт Вільшани (15 км на північний схід від Куп'янська).

Віталій Кисельов, колишній т.зв. "міністр МВС ЛНР", заявив, що російські війська наступали в районі лівого берега річки Оскіл, а нині перебувають не далі ніж за п'ять кілометрів від околиць Куп'янська, де саме — не повідомляють.

Карта боїв: Луганська область

ISW також наводять свідчення російського військкора, який заявив, що війська РФ повільно просуваються в напрямку Куп'янська, проте прорвати українську оборону без підкріплення не можуть, і що в розпорядженні російського командування немає резервів для удару на Куп'янському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська безуспішно атакували наземними силами на північному сході від села Синьківка (9 км від Куп'янська), на північ від села Кислівка (20 км від Куп'янська) і на південний схід від Андріївки (15 км від Сватового).

Ще один військовий блогер стверджував, що російські війська вели наступ у районі Іванівки (20 км від Куп'янська).

У зведенні Генштабу ЗСУ від 14 серпня йдеться, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ вели безуспішні наступальні дії в районах на південний схід від Андріївки Луганської області. Обстрілу російської артилерії і мінометів зазнали: Кам'янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області.

Бахмут

Військові дослідники відзначають наступи з обох боків у різних районах міста Бахмут та низці інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Карта бойових зіткнень у районі Бахмута

"Українські сили продовжували обмежені наступальні операції в районі Бахмута, але без заявлених або підтверджених просувань 13 серпня", — ідеться в публікації.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували російські позиції в західній частині Кліщіївки. Один із відомих військкорів РФ заявив, що ЗСУ піддали потужному обстрілу позиції росіян на лінії Курдюмівка — Озарянівка, але без наземних атак.

"Російські сили продовжили наступальні операції в районі Бахмута і заявили про просування 13 серпня", — зазначено у зведенні ISW. Російські військкори стверджують, що 83-тя бригада ВДВ повернула контроль над південною частиною Кліщіївки. Генштаб ЗСУ повідомляв про безуспішні атаки ЗС РФ у районі Білої Гори та Ягідного,

Російські військкори також заявили про контратаки ЗС РФ у районі Берхівки та Курдюмівки.

Авдіївка: надійна оборона і контрбатарейна боротьба ЗСУ

Російські війська продовжували обмежений наступ на лінії Авдіївка — Донецьк, але просувань за 13 серпня у них не було. У Генштабі ЗСУ зазначили, що українські сили відбили російські атаки біля Авдіївки та Мар'їнки.

Карта боїв: Донецька область

Російське джерело повідомило, що українські сили контролюють тільки 30% Мар'їнки і що зі спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" ЗС РФ частково направили підкріплення для т. зв. "сил ДНР".

Блогер скаржиться на те, що для ЗС РФ безглуздо продовжувати атакувати українські позиції на Авдіївському напрямку в умовах надійної оборони і контрбатарейної боротьби ЗСУ.

Нагадаємо, що, за даними розвідки Великої Британії, ЗСУ провели рейди на окупованому східному березі Дніпра. ЗСУ скористалися тим, що росіяни проводили ротацію. Тепер перед командуванням російських військ дилема: чи зміцнювати Херсонський напрямок, чи перекидати війська на інший.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, ЗСУ активно наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а ЗС РФ докладають зусиль, щоб утримати позиції.