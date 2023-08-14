ЗСУ провели рейди на окупованому східному березі Дніпра, — розвідка Британії

Командування ЗС РФ не знає, що йому робити — зміцнювати Херсонський напрямок чи перекидати війська на інший. Операції на окупованих територіях вдалося провести, оскільки ЗСУ скористалися ротацією російських військових.

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На берегах пониззя Дніпра спостерігалися пожвавлення маломасштабних бойових дій протягом останнього тижня. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначили, що Збройні сили України проводили рейди або створювали невеликі плацдарми в нових місцях на східному березі Дніпра, який тимчасово контролюють окупанти.

"Це на додаток до розширення плацдарму, який Україна утримувала біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року", — йшлося в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що в деяких із цих операцій використали ротацію місцевих російських військових.

Крім цього, продовжується боротьба за контроль над невеликими островами в гирлі Дніпра. Зокрема, командування окупантів постало перед дилемою: зміцнювати цей напрямок або розгортати війська далі на схід, у районах основного українського контрнаступу.

Нагадаємо, 12 серпня у британській розвідці розповіли, що командування ворога ухвалило рішення про перекидання підрозділи десантників у Запорізьку область із Херсонської. Це потрібно для посилення підрозділів, які штурмують українських бійців.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня йшлося про те, що Збройні сили України провели контрнаступ на щонайменше двох ділянках фронту. Це призвело до просування військ на захід у напрямку Донецької області й на схід у напрямку Запорізької області. Для утримання своїх позицій, ворог докладає значних зусиль.