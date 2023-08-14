"Будемо посилено працювати": у ЗСУ заявили про загрозу ударів РФ на День Незалежності (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, 24 серпня військовослужбовці посилено стежитимуть за обстановкою в небі над Україною.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що не можна з точністю сказати, чи планує армія РФ здійснити масштабну атаку в День Незалежності України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Згідно з його заявою, слід утриматися від будь-яких припущень щодо 24 серпня.

"Зараз, коли ми говоримо, у небі 30 повітряних цілей — авіація, безпілотники тощо. Загроза постійна. Росіяни можуть запускати ракети і дрони в будь-який момент", — сказав Ігнат.

Він підкреслив, що в День Незалежності сили оборони планують посилити спостереження за повітряною обстановкою.

"Як ми це робимо завжди. Кожен день у нас тривоги і загроза", — заявив речник ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 14 серпня ворог обстріляв Одеську область за допомогою 15 ударних дронів і 8 ракет морського базування типу "Калібр". Сили ППО відбили атаку. Однак уламки ворожих повітряних цілей упали в центрі Одеси.

13 серпня військові РФ обстріляли Станіславську громаду Херсонської області, внаслідок чого загинули шестеро людей, зокрема місячна дівчинка і 12-річний хлопчик.