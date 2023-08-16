Виживати і діяти: чим корисний досвід застосування бойової авіації Південної Кореї

Варгейми показують, що в потенційному конфлікті США і КНР, американська армія може втратити сотні літаків прямо на базах. Це змушує шукати інші підходи, як діяти при загрозі, наприклад, звернутися до досвіду Південної Кореї.

У березні 2023 року пасажири в Південній Кореї опинилися в першому ряду несподіваного авіашоу: на шосе перед ними безцеремонно приземлилася ціла армада американських і корейських штурмовиків і вантажних літаків. Ці льотчики довели свою здатність виживати і діяти навіть після того, як їхні основні аеродроми зазнали ракетного удару з боку Північної Кореї. Тим часом з авіабази Осан були перекинуті розрізнені загони винищувачів і обслуговуючого персоналу. Під керівництвом молодших офіцерів і сержантів ці розрізнені групи продовжували виконувати бойові вильоти, незважаючи на значні матеріально-технічні труднощі, перебої зі зв'язком і артилерійські обстріли з боку імітованого противника. Розпочавшись як експеримент, ці навчання переросли в щось більше: демонстрацію того, який вигляд може мати життєздатний і надійний чинник стримування в Кореї.

Фокус переклав статтю Зака Г'юза про застосування бойової авіації Південної Кореї.

За останні п'ять років ВПС США переорієнтувалися на потенційний конфлікт із Китаєм – "загрозу, що насувається", про яку йдеться в Стратегії національної безпеки до 2022 року. Аби краще підготуватися до боротьби з таким противником, як Китай, ВПС перейшли до маневреного бойового застосування – доктрини розосередження бойових літаків на численних базах, що значно ускладнює націлювання китайських літаків. На жаль, настільки термінова "постановка завдання" відволікла увагу від іншого осередку напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні – дедалі войовничішої Північної Кореї, яка володіє ядерною зброєю. Ворожість Північної і відповідна непоступливість Південної Кореї вимагають постійних інтелектуальних інвестицій у те, як розташувати американські сили в цій частині світу.

Загроза з боку Північної Кореї змінилася, і тепер ті самі оперативні проблеми, які змушують ВПС застосовувати маневрене бойове застосування проти Китаю, є і в Північній Кореї у вигляді далекобійних високоточних вогневих засобів, здатних перевантажити ППО авіабаз. Фото: DW

Загроза з боку Північної Кореї змінилася, і тепер ті самі оперативні проблеми, які змушують ВПС застосовувати маневрене бойове застосування проти Китаю, є і в Північній Кореї у вигляді далекобійних високоточних вогневих засобів, здатних перевантажити ППО авіабаз. На щастя, ВПС можуть вирішити ці проблеми, вивчивши модифіковану версію маневреного бойового застосування в Кореї. Крім того, Корея має низку переваг, які нівелюють проблеми, зазвичай пов'язані з маневреним веденням бойових дій, включно з гарантованою підтримкою союзників, надійними каналами зв'язку і матеріально-технічною базою.

Повітряна міць є найбільшою асиметричною перевагою Командування Об'єднаних Націй і засобом стримування, який підтримує мир протягом сімдесяти років. Для того щоб цей фактор стримування залишався надійним, він має бути живучим, а це вимагає нового мислення перед обличчям нових загроз. Використовуючи ту саму сувору логіку, що і в інших регіонах Тихого океану, ВПС, найімовірніше, дійдуть висновку, що ключовим фактором збереження надійності повітряних сил у Кореї є їх оперативне бойове застосування.

Підвищена загроза: необхідність експериментів із маневреного бойового застосування в Кореї

За останні три десятиліття і Китай, і Росія інвестували в точні далекі вогневі засоби, здатні зірвати будь-яке нарощування регіональної повітряної потужності – особливо масоване нарощування, яке використовувалося в операції "Буря в пустелі". Хоча така зброя не є вирішальною, вона досить точна і численна, щоб зробити концентрацію бойових літаків на великих базах непомірно дорогою. Росія продемонструвала потужні зразки такої зброї в Україні, а створення незалежних Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю свідчить про те, що Китай теж зосередився на ракетах великої дальності.

Вкрай важливо не недооцінювати ці загрози. Нещодавній варгейм із відкритим вихідним кодом, у якому США протистояли Китаю, показав, що в конфлікті над Тайванем американські ВПС можуть втратити до 700 бойових літаків за три тижні, причому 90% цих літаків будуть знищені на землі. За результатами того ж варгейму було зроблено висновок про необхідність подальших інвестицій у розосередження авіації. Усвідомивши, що високоефективна конструкція "мегабази" стає вкрай вразливою, ВПС США зупинилися на маневреному бойовому застосуванні як найкращому засобі пом'якшення наслідків.

Нещодавній варгейм із відкритим вихідним кодом, у якому США протистояли Китаю, показав, що в конфлікті над Тайванем американські ВПС можуть втратити до 700 бойових літаків за три тижні, причому 90% цих літаків буде знищено на землі...

Та ж логіка, яка лежить в основі розосередження авіації в конфлікті з Китаєм, присутня і у випадку Північної Кореї. Корейська народна армія має в своєму розпорядженні найбільші у світі артилерійські сили, які нещодавно були оснащені новими 300-мм реактивними системами залпового вогню. Ці системи мають "нескінченне мале" кругове відхилення (ймовірну відстань промаху) і, ймовірно, здатні уразити всі основні бази в північній половині Південної Кореї, включно з тими, де базується бойова авіація США. І це не кажучи вже про крилаті та балістичні ракети з ядерним зарядом, що стоять на озброєнні Стратегічних сил Корейської народної армії. Крім того, на відміну від Китаю, Північна Корея може використовувати смертоносне поєднання звичайної та хімічної зброї. Високоточні звичайні системи можуть зруйнувати будь-які укриття з хімічним захистом, що дасть змогу хімічній зброї спричинити серйозні руйнування на авіабазі. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що в конфлікті зі США він має намір першим застосувати ядерну зброю. Консолідація бойової потужності США на невеликій кількості баз у Південній Кореї являє собою привабливу ціль для ядерного удару. Нарешті, Північна Корея має в своєму розпорядженні найбільші у світі сили спеціальних операцій, що налічують понад 200 тис. військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті за допомогою цілої армади літаків, підводних човнів і суден на повітряній подушці. Ці сили створять "другий фронт" у Південній Кореї, і однією з їхніх цілей, найімовірніше, стануть великі авіабази. Навіть кілька шпигунів на лінії польоту літаків, що щільно скупчилися, можуть посіяти хаос, як це трагічно сталося 2012 року на базі Кемп-Бастіон в Афганістані.

Хоча всі ці чотири чинники (точність, комбіновані звичайні/хімічні удари, ядерні загрози і сили спеціальних операцій) різні, їх об'єднує одна спільна риса: вони особливо корисні проти щільно зосереджених і чітко розташованих цілей. Тоді як американські бази в Кореї традиційно зосереджені на зміцненні позицій для протидії загрозам, зростаюча точність і потужність північнокорейської зброї повинні змусити серйозно засумніватися в правильності такого підходу. Подібна логіка була застосована в боротьбі з Китаєм і тепер має бути розглянута в Кореї. Збільшена войовничість як Китаю, так і Північної Кореї підвищує актуальність цього дослідження.

Доводи на користь оптимізму: чому Корея надзвичайно добре підходить для впровадження маневреного бойового застосування

Маневрене бойове застосування має безліч вразливих місць, про які йдеться в низці критичних зауважень китайських вчених, пов'язаних з Народно-визвольною армією. Хоча ці вразливості будуть серйозними в будь-якому конфлікті проти Китаю, вони можуть бути незастосовні до конфлікту в Кореї.

Перша з цих вразливостей – вразливість розосереджених баз до виявлення і подальшої цілевказівки.

Для противника, що володіє розвиненою системою розвідки, спостереження і рекогностування, це потенційно небезпечна вразливість. Однак у Північної Кореї немає ні висотної, ні космічної, ні проникаючої розвідки. Хоча Північна Корея, імовірно, знає про кожен аеродром у Південній Кореї, вона не має в своєму розпорядженні своєчасної розвідувальної інформації про те, як розподілені кошти між аеродромами (і всередині них). Без допомоги третьої сторони Північній Кореї, ймовірно, буде важко вести вогонь у відповідь на розосередження літаків.

Друга вразливість, виявлена китайськими вченими, полягає в тому, що гнучкість бойового застосування залежить від готовності країн-союзників прийняти у себе американські засоби.

Якщо такі країни, як Японія, найімовірніше, підтримають розосередження американських сил і засобів, то інші країни Індо-Тихоокеанського регіону можуть не наважитися стати на чийсь бік у війні між наддержавами. На щастя, ситуація в Кореї ясніша: прихильність як США, так і Республіки Корея до ведення бойових дій проти Північної Кореї ніколи не піддавалася серйозним сумнівам.

Якщо такі країни, як Японія, найімовірніше, підтримають розосередження американських сил і засобів, то інші країни Індо-Тихоокеанського регіону можуть не наважитися стати на чийсь бік у війні між наддержавами

Третя виявлена проблема маневреного бойового застосування полягає в складності матеріально-технічного забезпечення численних баз розосередження.

Без наявності значних запасів матеріальних засобів такі бази розосередження вже через кілька днів бойових дій, як і раніше, залежатимуть від основних баз, по яких можна вести прицільний вогонь. Це особливо проблематично, коли оперативне охоплення супротивника поширюється на його власний тил. Так було з польськими ВПС у 1939 році. Передбачаючи раптовий напад Німеччини, польські ВПС розосередилися на мережі секретних аеродромів. Передбачувано, що основні бази, які звільнилися, виконували роль хибних цілей, відволікаючи на себе атаки Люфтваффе. Однак розосереджені дії призвели до виникнення проблем: у міру просування вермахту польські ескадрильї відходили на схід, і після кожного перебазування їхні літаки зношувалися. Деякі підрозділи передислоковувалися шість разів за тиждень. Наземним екіпажам було потрібно кілька днів, щоб повернутися в стрій. Гірше того, багато припасів довелося залишити, що призвело до критичного дефіциту палива вже через тиждень. Польський приклад є аналогом маневреного бойового застосування. У кращому випадку воно дає змогу зберегти бойову міць перед обличчям переважаючих вогневих засобів противника. У гіршому — створює нерозв'язні логістичні проблеми.

На щастя, у Південній Кореї вже є значні запаси бойової техніки, а кілька оперативних баз, розташованих поруч, виконують роль "теплих" баз. У разі необхідності використання справді важкодоступних полів – таких, як корейська система аварійних посадкових смуг на шосе, – надійні залізничні, автомобільні та портові системи Південної Кореї забезпечують численні резервні шляхи логістики для їхньої підтримки. Це різко контрастує з потенційно ізольованою конструкцією острівного базування, передбаченою для війни з Китаєм. Крім того, присутність у Кореї 8-ї армії США забезпечує механізм прискорення будь-яких логістичних переміщень між базами розосередження. Така армійська підтримка маневреного бойового застосування вже була запропонована як один з уроків, витягнутих з війни Росії в Україні. У Кореї вже проводилися маломасштабні навчання з транспортування боєприпасів ВПС за допомогою армійських вертольотів. Хоча розосереджена логістика буде складним завданням, Корея має переваги, яких немає в інших країнах.

Китайські вчені не виявили четвертої важливої проблеми маневреного бойового застосування: складнощі з командуванням і управлінням розосередженими літаками.

Припускаючи, що мережі зв'язку можуть зазнати потужної фізичної та електромагнітної атаки, керівництво ВПС наголошує на необхідності напівавтономного функціонування підрозділів протягом тривалого часу. Дійсно, подібні принципи лежать в основі "Наказів про дії" начальника штабу ВПС, в яких підкреслюється важливість ініціативи та лідерства на низькому рівні. У Кореї такі зусилля буде легше синхронізувати. Військові плани Кореї добре зрозумілі всім дислокованим там підрозділам і часто відпрацьовуються всіма ешелонами. Так, навіть будучи відрізаними від вищих штабів, загони матимуть чітке уявлення про пріоритети своєї місії. Крім того, в Кореї є безліч військових і цивільних мереж зв'язку – цілком реально, що загони зможуть підтримувати зв'язок із вищими штабами в тій чи іншій формі.

З чого почати: чотири спостереження

Маневрене бойове застосування проти Північної Кореї буде виглядати інакше, ніж проти Китаю. Порівняно з корейськими, американські бази в інших країнах західної частини Тихого океану мають менш захищену інфраструктуру. Це робить вибір між зміцненням або розосередженням більш гострим, тож розосередження може виявитися єдиним дієвим засобом захисту. Таке обмеження не повинно стримувати у випадку Кореї, де бази "перебування і бою" і "розосередження" вже укріплені. Розсіювання доповнює зміцнення, оскільки кожен загін, що розосереджується, відволікає увагу і вогневу міць від основної бази, підвищуючи тим самим її стійкість.

Крім того, вищому керівництву слід шукати відтворювані та масштабовані інновації. Наприклад, США і Південна Корея відпрацьовують міжнародні операції зі зльоту/посадки на аварійних посадкових смугах на шосе. Аналогічно, під час великих американських навчань тепер відпрацьовується схема базування "вузол і спиця" з доктрини маневреного бойового застосування. Нарешті, авіатори знайшли способи пакування критично важливої апаратури зв'язку, що дозволяють швидко розгорнути її, зокрема в кузові всюдисущої корейської вантажівки "Бонго". Вище керівництво має шукати найкращі інновації та розширювати їх.

Імітаційні моделі та варгейми дають змогу визначити необхідний баланс між концентрацією і розосередженням. У Кореї вже існує надійна система моделювання та варгеймінгу на оперативному рівні, достатня для вивчення маневреного бойового застосування. Такі експерименти мають виявити оптимальне співвідношення між концентрацією і розосередженням під час кризи або конфлікту, визначити основні точки ухвалення рішень, в яких це співвідношення має бути скориговано, і потім включити ці висновки в наявні плани військових дій.

Нарешті, керівництво ВПС може отримати істотні вторинні вигоди з експериментів з маневреного бойового застосування в Кореї. Приведення бойової авіації, що базується в Кореї, у відповідність до решти доктринальних "ігрових схем" тихоокеанських ВПС дасть змогу спростити інтеграцію в будь-якій ситуації, незалежно від того, чи буде інші тихоокеанські підрозділи розгорнуто для посилення Кореї, чи корейські підрозділи буде перекинуто для стримування Китаю. Крім того, тисячі молодих льотчиків і офіцерів починають свою кар'єру з відрядження до Кореї – а впровадження гнучкого бойового застосування на ранніх етапах їхньої кар'єри піде на користь ВПС загалом.

Заклик до дії

Існують реальні небезпеки переходу до маневреного бойового застосування, однак це не повинно відволікати від серйозного розгляду його переваг. Тут варто поставити два запитання.

По-перше, чи зберігає розосередження (за рахунок живучості) більше бойової потужності, ніж усуває (за рахунок логістичної неефективності)? Той факт, що в розосереджених операціях можливий логістичний колапс, сам собою не є аргументом проти маневреного бойового застосування — це лише аргумент на користь детального аналізу для визначення правильного балансу. Корея має значні переваги як у живучості, так і в розосередженні та логістиці, але для цього необхідно провести детальне дослідження.

По-друге, необхідно враховувати оперативне охоплення противника: чи достатньо у нас оперативної глибини для розосередження повітряних сил і супутньої їм логістичної підтримки протягом усієї кампанії? У разі корейського конфлікту багато звичайних озброєнь Півночі не можуть досягти південної половини Південної Кореї. Хоча велике сухопутне вторгнення можливе, воно навряд чи просунеться далеко на південь, враховуючи перевагу Командування ООН на суходолі. Загрозу становлять дестабілізуючі дії сил спеціальних операцій, але такі сили будуть швидко придушені масивними резервними частинами південнокорейської армії. Корейський приклад помітно контрастує з вищезгаданим прикладом Польщі 1939 року, де німецькі повітряні та наземні сили володіли більшою швидкістю, дальністю і перевагою на всьому просторі бойових дій.

В умовах дедалі більш войовничих дій і риторики з боку Північної Кореї та Китаю ризик прорахунку і відновлення Корейської війни високий як ніколи. У поєднанні з дедалі смертоноснішим північнокорейським потенціалом це не найкращий час для інтелектуальної самозаспокоєності. На щастя, вже проводяться важливі експерименти. Ці зусилля мають бути прискорені та синхронізовані.

Усі фундаментальні припущення, що терміново вимагають розгляду питання про маневрене бойове застосування проти китайської загрози, тепер справедливі і для північнокорейської загрози. Настав час терміново впроваджувати їх у Кореї.

Про автора

Зак Г'юз – підполковник, який нещодавно завершив службу як командир 25-ї винищувальної ескадрильї на авіабазі Осан (Республіка Корея). Він — старший пілот ВПС США, який налітав понад 2500 годин на літаку A-10C, зокрема 1100 бойових годин в Афганістані, Сирії та Іраку. Закінчив Школу озброєнь ВПС США і Школу передових методів ведення бойових дій Корпусу морської піхоти США. Висловлені погляди належать автору і не відображають офіційну політику або позицію ВПС США, Міністерства оборони або уряду США.