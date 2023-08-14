"Треба готуватися": у ГУР попередили про наміри РФ атакувати енергосистему України взимку

Ворог проводить розвідку, щоб визначити пріоритетні об'єкти в Україні. Варто готуватися та посилювати захист українських міст, переконаний представник ГУР Скібіцький.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Збройні сили Російської Федерації знову атакуватимуть українську енергосистему. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"В осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему", — сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, ворог хоче відправити українців в блекаут, використовуючи ракетне озброєння та удари безпілотниками далекого радіусу типу Shahed. Зокрема, РФ накопичує озброєння та проводить розвідку, аби визначити пріоритетні об'єкти в Україні. Скібіцький наголосив, що Україні потрібно готуватися та посилювати захист міст і громад.

У Росії збільшили виробництво безпілотників типу "Ланцет". Представник ГУР розповів, що ці бойові безпілотники призначені для ураження систем ППО, артилерії та інших видів зброї. Ці дрони є проблемою для ЗСУ, проте Україна намагається знайти ефективний захист від них. Також РФ будує заводи з виробництва FPV-дронів, які є ефективними та дешевими, зазначив він.

"І ми, і ворог працюємо в напрямку того, щоб налагодити виробництво та системну підготовку операторів", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, 13 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія продовжить атакувати енергетичну систему, тому Україна активно готується до зими та формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

4 серпня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія може поновити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Для цього ворог використовуватиме безпілотники.