"Займаються самоліквідацією": ЗС РФ на Запоріжжі все активніше допомагають ЗСУ, — Федоров

За словами мера Мелітополя, російські військові потрапили в ДТП, внаслідок чого на два дні був перекритий так званий "сухопутний коридор".

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 серпня заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях України успішно знищує сам себе. Про це він написав у Telegram.

Так, за його інформацією, 12 серпня на трасі Мелітополь-Бердянськ сталася смертельна ДТП. Біля Приазовського зіткнулися вантажні автомобілі марки "Урал" і "КамАЗ" противника, внаслідок чого частина так званого "сухопутного коридору" була перекрита два дні.

"Порушують правила безпеки і руху: як наслідок, то міст димить, то машини палають. Цього разу ворожі Урал і КамАЗ як два бики із басні не поділили дорогу біля Приазовського, між Мелітополем і Бердянськом. А далі зіткнення з бензовозом, спалах, вогонь", — повідомив Федоров. Загинув один окупант, але мешканці повідомляють, що "швидких" було набагато більше.

Також, за словами мера, минулого тижня у районі Роботиного російський командир наказав своїм бійцям переодягнутися в українську форму, щоб зайти в тил до наших військових, але забув повідомити про це "колег". Ворог не признав "своїх" і відкрив вогонь, внаслідок чого загинули 32 окупанти.

"Командир дезертував, ховався біля Мелітополя, але його знайшли. Під час затримання боровся до останнього — вбив двох окупаційних поліцейських і сам був убитий на місці… Дякувати не будемо, але нехай допомагають і далі", — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, 14 серпня американський Інститут вивчення війни розповів про успіхи ЗСУ в контрнаступі. За даними експертів, ЗСУ активно наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Російські війська докладають усіх зусиль для утримання позицій.

11 серпня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки, Куп'янська, Лимана та на Запоріжжі й прагнуть повернути там втрачені позиції.