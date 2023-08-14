"Еліта вболіває за поразки Кремля": росіяни вже ділять посади в уряді "після Путіна", — ГУР

У відомстві розповіли, що у відстеженні ситуації всередині країни-агресорки допоміг заколот Євгена Пригожина. Реакція ворожих чиновників та подальші рішення Москви показали, що підтримка влади не є абсолютною.

Представники російської еліти "топлять" одне одного під час війни, очікуючи кінця правління президента Володимира Путіна. Про це у коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він підкреслив, що спроба військового перевороту голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, реакція на неї посадовців та подальші кадрові зміни були важливими для моніторингу внутрішніх конфліктів у РФ.

"Частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок", — підкреслив представник ГУР.

Він зазначив, що всередині Росії зберігається конкуренція та триває боротьба за посади.

"Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна", — пояснив Юсов.

Представник розвідки переконаний, що Україна має використати ці процеси на власну користь.

"За ними потрібно стежити. Над цим працює і Україна, і наші партнери з вільного світу", — додав Юсов.

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький попередив, що восени та взимку ЗС РФ знову атакуватимуть українську критичну інфраструктуру. Зокрема, від ворожих ударів страждатиме енергосистема, адже Москва прагне спричинити блекаут у населених пунктах.

11 серпня журналіст-розслідувач Христо Грозєв розповів, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може наважитись на нову спробу військового перевороту на території РФ. Зі слів Грозєва, керівник російських найманців або впродовж пів року помре, або намагатиметься знову повалити владу.