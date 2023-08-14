"Йти в окопи охочих небагато": росіяни після вибухів масово залишають Крим, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, підтримка України на півострові висока і місцеві жителі не просто чекають на звільнення, а й самі його наближають.

Вибухи на території тимчасово окупованого Кримського півострова змушують росіян негайно виїжджати звідти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Obozrevatel 14 серпня.

За його словами, підтримка українського контрнаступу висока серед місцевих жителів, а ось громадяни РФ, які були туди заселені після 2014 року, вже почали збирати валізи через регулярні НП на півострові.

"У тимчасово окупованому Криму тенденція настроїв населення показує, що там дуже чекають звільнення. Багато людей не просто чекають, а й допомагають його наближати", — заявив Вадим Скібіцький.

Якщо брати до уваги громадян у регіонах Російської Федерації, то там антивоєнні настрої найчастіше фіксують серед молоді, а от зрілі та старші люди активно підтримують дії Кремля щодо України.

Згідно зі статистикою, як зазначив представник ГУР, більш ніж половина населення виступає за продовження війни і їхня позиція не змінюється.

"Загалом більшість російського населення, це приблизно 70%, підтримує продовження війни, але це така кухонно-диванна підтримка — йти в окопи і шукати смерті на полі бою в Україні охочих у РФ небагато", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 14 серпня в ГУР повідомили, що росіяни вже ділять пости в уряді "після Володимира Путіна", а еліта в Кремлі не може дочекатися російської поразки. Допоміг у цьому заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на початку літа.