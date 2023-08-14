Ховалися на фермі: Сили оборони знищили півроти ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини (відео)

За частиною російських загарбників в районі села Козачі Лагері приїхала евакуація, якій також не пощастило потрапити під вогонь. Не ліквідовані Силами оборони окупанти здалися у полон.

Зведений загін груп БПЛА під командуванням генерала Дмитра Марченка спільно з іншими підрозділами Сил оборони успішно знищили російських штурмовиків на лівобережжі Херсонської області. Відповідні кадри були опубліковані 14 серпня у телеграм-каналі "Николаевский Ванек", який веде представник Сил оборони України.

За даними блогера, захисникам вдалося ліквідувати до половини роти ворожих штурмових військ і це підтвердила дорозвідка. У пості йдеться, що окупанти намагались сховатись після боїв на фермі в районі села Козачі Лагері.

Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

"За іншими приїжджала евакуація, яка також потрапила під вогневий контроль. Ті, хто залишився — добровільно здалися в полон. Бойова робота на цій ділянці триває", — передав автор контенту.

Автор каналу зазначив, що відео було опубліковане з суттєвою затримкою, та пообіцяв, що "далі буде".

Нагадаємо, 8 серпня російські провоєнні блогери повідомляли про закріплення Сил оборони на лівому березі Херсонської області. Зокрема, йшлося про те, що захисники зайняли село Козачі Лагері та прорвали першу лінію оборони ЗС РФ.

9 серпня на заяви росіян відповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона не підтвердила інформацію про форсування Дніпра та закликала довіряти лише офіційним джерелам. Також вона зазначила, що Генштаб ЗСУ та Міноборони поширюють "тільки безпечні" дані.